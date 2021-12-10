/665333/أكمل-نجاتي-قانون-الإيجار-القديم-سيحدث-انتعاش-في-أسعار-الإيجارات-ومناقشته-فى-الشيوخ-فرصة-للاستماع-الجيد

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيفية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مناقشة القانون فى مجلس الشيوخ، فرصة كبيرة لكل الأطراف للانتقال من المحور الإعلامي للاستماع للقانون داخل مجلس الشيوخ، مما سيعطى فرصة اكبر للهدوء والاستماع للخبراء والمممثلين والمؤجرين، مؤكدا ان القانون سيحدث انتعاش في أسعار الإيجارات مرة اخري في عدد من المناطق.

واكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال لقائة ببرنامج كلام فى السياسة المذاع على قناة سي بي سي اكسترا، أن قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يثبت التطور التشريعي للحكومة، لان مقرات الحكومة القديمة مازالت في القاهرة خاصة في ظل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا دور مجلس الشيوخ فى التكامل فى السياسات التشريعية وقياس الأثر التشريعي لتعديلات السابقة للقانون.

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