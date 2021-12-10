قطر تبدع وتمطر شباك الإمارات بخماسية نظيفة بكأس العرب وتحذر الجميع

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صعد منتخب قطر للدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 وذلك بعد التغلب على الإمارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح منتخب قطر في سحق الإمارات في ثاني مباريات دور الثمانية، وفازت بخماسية نظيفة مع الرأفة.

جميع أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الأول، وسط ذهول من الجماهير الإماراتية وفرحة القطريين.

سجل الهدف الأول على حسن سالمين مدافع الأمارات في مرماه بعد مرور 6 دقائق من عمر المباراة، وزاد المعز علي النتيجة بالهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 28 من علامة الجزاء.

وسجل خوخي بو علام الهدف الثالث مع مطلع الدقيقة 36 وأيضا من علامة الجزاء، ولم يمر الوقت طويلا حتى سجل عبد العزيز حاتم الهدف الرابع في الدقيقة 44.

وظن الجميع أن الشوط الأول سوف ينتهي بهذه النتيجة، إلا أن المعز علي عبد الله سجل ثاني أهدافة في المباراة والخامس لقطر لتنتهي المباراة إكلينيكياً بعد نهاية الشوط الأول.

بهذه النتيجة تنتظر قطر في مباراة الدور نصف النهائي الفائز من مباراة الجزائر والمغرب.

وتقام مباراة الجزائر والمغرب غداً السبت في تمام التاسعة مساء.

منتخب تونس أول المتأهلين لنصف نهائي كأس العرب وينتظر الفائز من مباراة مصر والأردن

تمكن منتخب تونس، أن يحسم بطاقة الصعود للدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2021.

وفاز منتخب تونس على عمان بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة سيطر نسور قرطاج على معظم أحداثها.

أحرز هدفي تونس كلا من، سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني، بينما أحرز هدف عمان أرشد العلوي.

ويعتبر هدف أرشد العلوي من أجمل أهداف البطولة حتى الأن، حيث أنه سجل هدف من تسديدة متقنية في شباك تونس، معلناً عن هدف التعادل الجميل ولكن لم تدوم الفرحة كثيراً حتى جاء الهدف الثاني السريع لنسور قرضاج.

لهذه النتيجة يتأهل منتخب تونس للدور قبل النهائي لبطولة كاس الأول، ويصبح أول المتواجدين، وينتظر الفائز من مباراة مصر والأردن والتي سوف تقام غداً السبت.

وتقام بماريات الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، وستكون المباراة الأولى في تمام الخامسة مساء، والثانية في تمام التاسعة مساء.