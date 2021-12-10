/665332/عمرو-درويش-قانون-الإيجار-القديم-سيناقش-بحيادية-والدولة-لن-تتخذ-اجراء-من-شأنه-الإخلال-بمصالح-طرفي-المعادلة

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلسي النواب والشيوخ ليسا طرفي نزاع في أزمة قانون الايجار القديم ، مشيرا إلى أن هذه الأزمة حدثت نتيجة لللتراكم لسنوات عديدة ، موضحا أن البرلمان ينتظر المقرح المقدم من الحكومة ليتم فحصه وفق اللائحة الداخلية للمجلس.

قانون الايجار القديم

ولفت النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب ، خلال لقائة في برنامج كلام في السياسة المذاع على قناة سي بي سي اكسترا ، أن مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة متعلق بالاشخاص الاعتبارية وليس الأشخاص العاديين، مثمنا وجود قيمة وقامة على رأس السلطة التشريعية ، مشيرا إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، إضافة الي كلمة الرئيس السيسي بضرورة النظر لمسألة الايجار القديم .

واوضح عمرو درويش، الي ان حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون الايجار القديم تؤثر على النظر للقانون، مطالبا جميع الأطراف بالهدوء حتي يتم مناقشة القانون بحيادية تامة ومجرد من أي هوى او نزاع .

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة فى الجمهورية الجديدة تضع حلولا جذرية لكافة الملفات التي يتم فتحها ، مؤكدا لن يكون هناك جنوح للأطراف دون العدالة الاجتماعية، وأن الدولة المصرية لن تتخذ اجراء من شأن الاخلال بمصالح طرفي المعادلة .