/665335/أحمد-السجيني-يطالب-بتصفية-ملف-الإيجار-القديم-بالكامل-وبالتدرج-ويؤكد-لن-نقف-موقف-المتفرج

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تصفية ملف الإيجار القديم بالتدرج وبالكامل، مؤكدا على صيانة حقوق المستأجرين بالمساواة مع الملاك، وموضحا أنه على المستأجرين الترأف بحالة الملاك، مضيفا"لن نقف موقف المتفرج".

قانون الإيجار القديم

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون المقدم من الحكومة تفصيل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الأشخاص الاعتبارية، موضحا ان القانون قدم للبرلمان خلال الفصل التشريعي الأول بالشخصيات الاعتبارية والحكومة ارتأت تعديل باضافة الاشخاص الطبيعية،والمرحلة الانتقالية الخمس سنين مع رفع الاجرة لخمسة اضعاف بنسبة ١٥ في المائة، مطالبا بضرورة مراجعة القانون كاملا منعا لاثارة البلبلة.

من جانبه قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلسي النواب والشيوخ ليسا طرفي نزاع في أزمة قانون الايجار القديم ، مشيرا إلى أن هذه الأزمة حدثت نتيجة لللتراكم لسنوات عديدة ، موضحا أن البرلمان ينتظر المقرح المقدم من الحكومة ليتم فحصه وفق اللائحة الداخلية للمجلس.

ولفت النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب ، خلال لقائة في برنامج كلام في السياسة المذاع على قناة سي بي سي اكسترا ، أن مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة متعلق بالاشخاص الاعتبارية وليس الأشخاص العاديين، مثمنا وجود قيمة وقامة على رأس السلطة التشريعية ، مشيرا إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، مشيرا الي كلمة الرئيس السيسي الي ضرورة النظر لمسألة الايجار القديم .