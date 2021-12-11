بث مباشر لـ «كلام فى السياسة».. قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية

جدة - نرمين السيد - يناقش برنامج "كلام فى السياسة"، والذى يقدمه الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، وما مصير القضايا المنظورة أمام المحاكم؟





ويستضيف البرنامج كل من عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عبد العال، المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، والدكتور أحمد البحيرى، المستشار القانونى لجمعية ملاك الإيجار القديم، وهالة فودة الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية. يذكر أن برنامج "كلام فى السياسة" يبث كل يوم جمعة على فضائية "إكسترا نيوز"، فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

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