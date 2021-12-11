مفتى الجمهورية: رفض الحصول على اللقاحات مضاد لمراد الله ومشيئته

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشتِه صحتُه التى يستطيع بها تحقيق مراد الله تعالى منه، ورعايتُها وحسنُ تعاهدها والمحافظةُ عليها من الأمراض المؤذية والأوبئة الفتاكة، إذ الأمراض والأسقام هى أشدُّ ما يعرِّض النفوسَ للتلف، فحمايتها منها إحياء وحفظ لها، وحفظ النفوس مقصد شرعى جليل من المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء، بل هو متفق عليه بين كل الشرائع السماوية.





جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، على فضائية "صدى البلد"، فى معرض رده على سؤال لأحد متابعى البرنامج عن حكم الامتناع عن تلقى لقاح كورونا بدعوى أنه مخالف لمشيئة الله وقدره. وأضاف أن ما يعيشه العالم فى هذه الآونة من انتشار فيروس كورونا وما تسبب فيه من الوفيات الهائلة يجعل الأخذ بأساليب الوقاية كاللقاحات وإجراءات الاحتراز من الوباء مطلوبًا مرعيًّا، كما يجعل أخذَ دوائه الآمِن مِن الخطر عند توافره واجبًا شرعيًّا، وتقرر فى قواعد الفقه أن للوسائل حكمَ المقاصد، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجب، وما يتوصل به إلى محرم فهو محرم، وحفظ النفوس من الهلاك واجب شرعًا، بل من يرفض العلاج فضلًا عن الوسائل الوقائية كاللقاحات فهو مضاد لمراد الله ومشيئته.

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