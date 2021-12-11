«دوت الخليج» ينعى الزميلين إيهاب النوبى وعمرو سامى باليوم السابع

جدة - نرمين السيد - شهد الوسط الصحفى، وفاة اثنين خلال الساعات القليلة الماضية، إذ توفى الزميل إيهاب النوبى، رسام الكاريكاتير بجريدة اليوم السابع، عن عمر ناهز 33 عاما، وذلك بعد وعكة صحية طارئة.





كما توفى أمس الجمعة، الزميل عمرو سامى المحرر في قسم الكرة العالمية بجريدة اليوم السابع. وتتقدم أسرة موقع "دوت الخليج" والعاملين فيه بخالص التعازى لأسرة الزميلين، سائلين المولى عز وجل أن يرحمهما وأن يلهم أحبابهما الصبر والسلوان.

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