الأوقاف تنشر برنامج المسابقة العالمية الـ28 للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأنه في ضوء الدور الريادي لمصر في خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وحفظته تنطلق اليوم السبت المسابقة العالمية للقرآن الكريم برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمشاركة ٧٤ متسابقا من ٤٢ دولة.

وأوضح، أن الوزارة قد خصصت أكثر من مليون جنيه جوائز لهذه المسابقة، كما خصصت مليونا آخر لمسابقة رمضان المحلية لحفظ القرآن الكريم ومليونا ثالثا لدعم معاشات نقابة القراء ، خدمة للقرآن الكريم وإكرامًا لحفظته أهل الله وخاصته.

وذكر وزير الأوقاف أن المسابقة تتضمن لأول مرة فرعًا خاصًّا لحفظ القرآن الكريم وتفسيره كاملا للأئمة ، كما تركز على فهم المقاصد العامة للقرآن الكريم ، وأن الوزارة ستعقد عددًا من الفعاليات والمحاضرات التثقيفية على هامش المسابقة.