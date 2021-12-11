حذف مناهج دراسية هذا العام.. وزير التعليم يوضح الحقيقة

جدة - نرمين السيد - وأشار فى منشور له عبر فيس بوك، إلى أن تدريس مناهج يناير مستمر كما فى الجدول رغم اقتصار امتحانات رابعة ابتدائى على ما تم دراسته حتى آخر ديسمبر، مؤكدا أن إتمام الجرعة التعليمية هو الأساس فى التعليم.

وقال إن الدراسة تسير فى المدارس المصرية بانتظام ووفق الجدول المعلن.

وأوضح أن الامتحانات تتم فى المواعيد المعلنة ولا يوجد تعطيل للدراسة بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن أى معلومة خلاف هذا هى كاذبة.

وفى وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقى على أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير التعليم، وأن النظام الجديد يأتى انطلاقًا من إيمان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وهو ما يعد شرارة البدء لمثل تلك الأحداث والمنتديات التى نشهدها اليوم.

وأشار شوقى إلى أن استراتيجية الوزارة تضمنت إتاحة بنك المعرفة لحوالى 100 مليون مُستخدم، موضحًا أنه منذ عام 2018 قامت الوزارة بإطلاق نظام تعليمى جديد يُزود الطلاب بالمهارات الصحيحة التى تم تقسيمها على أربع مجموعات ما بين مهارات التعاون والتفكير النقدى وغيرهما، فبدأت الوزارة فى وضع إطار للمناهج الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لتغيير باقى المناهج بمختلف المراحل الدراسية.

وأكد شوقى أننا فى حاجة لخطة سريعة لتغيير مفهوم التعليم بدلاً من النظام القديم الذى يعتمد على الحفظ، حيث نريد جيلاً يعرف كيفية حل المشكلات التى توجهه، مضيفًا أنه ليس هناك توظيف بدون مهارات حقيقية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها سياسة واضحة لمراحل التعليم قبل الجامعى والجامعى، وسوق العمل بعد التخرج، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتطوير منظومة التعليم فى مصر.