اليوم.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 42 دولة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الأوقاف، أنها قد خصصت أكثر من مليون جنيه جوائز لهذه المسابقة، كما خصصت مليونا آخر لمسابقة رمضان المحلية لحفظ القرآن الكريم ومليونا ثالثا لدعم معاشات نقابة القراء ، خدمة للقرآن الكريم وإكرامًا لحفظته أهل الله وخاصته.

وذكر ت أن المسابقة تتضمن لأول مرة فرعًا خاصًّا لحفظ القرآن الكريم وتفسيره كاملا للأئمة ، كما تركز على فهم المقاصد العامة للقرآن الكريم ، وأن الوزارة ستعقد عددًا من الفعاليات والمحاضرات التثقيفية على هامش المسابقة.