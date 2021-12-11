موجز دوت الخليج: وزير التعليم ينفى تعطيل الدراسة.. وضبط مرتكب حادث الشيخ زايد

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، إن الدراسة تسير فى المدارس المصرية بانتظام ووفق الجدول المعلن. وأوضح فى منشور له عبر فيس بوك، إن الامتحانات تتم فى المواعيد المعلنة ولا يوجد تعطيل للدراسة بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن أى معلومة خلاف هذا هى كاذبة. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية وزير التعليم يكشف حقيقة تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات بسبب كورونا الصحة: تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة حذف مناهج دراسية هذا العام.. وزير التعليم يوضح الحقيقة الأوقاف تنشر برنامج المسابقة العالمية الـ28 للقرآن الكريم وزير التعليم يحسم موقف إلغاء التشعيب فى الثانوية وموعده طارق شوقى: لن يمنع أى طالب من تأدية الامتحان بسبب عدم تطعيم كورونا «دوت الخليج» ينعى الزميلين إيهاب النوبى وعمرو سامى باليوم السابع الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة: عظمى القاهرة 24 للتصدى لارتفاع الوقود.. أمريكا تبيع 18 مليون برميل من النفط من احتياطياتها البنك الدولى يعلن عن مساعدة لأفغانستان بقيمة 280 مليون دولار بريطانيا: أوميكرون سيصبح سلالة مهيمنة فى يناير إدارة بايدن توافق على بيع 4 فرقاطات جديدة لليونان بايدن يجرى أول اتصال هاتفى مع المستشار الألمانى الجديد كورونا يضرب منتخب الأردن واستبعاد 8 لاعبين أمام مصر بكأس العرب الأهلى يوضح حقيقة الأتفاق مع كيروش على ترك لاعبى الأحمر فى أمم أفريقيا التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى ربع نهائى كأس العرب لوك جديد.. شيرين تبرأ طليقها حسام حبيب فى واقعة حلق شعرها عاصى الحلانى: فقدت الذاكرة بسبب الخيل ونفسى بناتى مايبعدوش عنى لما يتزوجوا هانى شاكر ينتقد دويتو أصالة مع حسن شاكوش: مينفعش يغنى لأنه أساء للموسيقيين هانى شاكر: ببكى على بنتى حتى الآن وفراق الضنا صعب الداخلية تحدد مكان مرتكب حادث الشيخ زايد وتتحفظ عليه «عاملين نفسهم مخبرين».. ضبط شخصين نصبا على المواطنين بأسيوط

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