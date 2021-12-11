سعر الدولار اليوم السبت 11-12-2021 مقابل الجنيه المصري

شهدت الأسعار اليوم استقرار في السعر مقابل الجنيه المصري بسبب عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في جميع البنوك علي مستوي محافظات مصر وفق آخر تحديثات للبنوك يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية

البنك سعر الشراء سعر البيع

البنك الأهلي المصري 15.64 15.74

البنك المركزي المصري 15.66 15.75

بنك مصر 15.64 15.74

بنك القاهرة 15.66 15.76

بنك الإسكندرية 15.65 15.75

بنك عودة 15.61 15.71

بنك أبو ظبي الإسلامي 15.68 15.75

البنك التجاري الدولي CIB 15.66 15.76