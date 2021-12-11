/665337/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت، عددة مباريات هامة ومن أبرزها، مباراة ليفربول ضد أستون فيلا فى الدورى الإنجليزي، و مواجهة مصر ضد الأردن فى كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى مانشستر سيتى ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium آرسنال ضد ساوثهامتون في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium تشيلسى ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium ليفربول ضد أستون فيلا في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium نوريتش سيتى ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدورى الإسباني إسبانيول ضد ليفانتى في تمام الساعة الثالثة عصرا ديبورتيفو ألافيس ضد خيتافى في تمام الساعة الخامسة والربع مساء فالنسيا ضد إلتشى في تمام الساعة السابعة والنصف مساء أتلتيك بيلباو ضد إشبيلية والتي من المقرر إقامتها الساعة العاشرة مساء مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة مصر ضد الأردن في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 المغرب ضد الجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدورى الإيطالي فينيزيا ضد يوفنتوس في تمام الساعة السابعة مساء أودينيزى ضد ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء مواعيد مباريات الدورى الألماني بوخوم ضد بوروسيا دورتموند في تمام الساعة الرابعة عصرا بايرن ميونخ ضد ماينز 05 في تمام الساعة الرابعة عصرا

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