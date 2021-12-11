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مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، عددة مباريات هامة ومن أبرزها، مباراة ليفربول ضد أستون فيلا فى الدورى الإنجليزي، و مواجهة مصر ضد الأردن فى كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى

مانشستر سيتى ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

آرسنال ضد ساوثهامتون في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium                  

تشيلسى ضد ليدز يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium                  

ليفربول ضد أستون فيلا في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                  

نوريتش سيتى ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                 

مواعيد مباريات الدورى الإسباني

إسبانيول ضد ليفانتى  في تمام الساعة الثالثة عصرا    

ديبورتيفو ألافيس ضد خيتافى في تمام الساعة الخامسة والربع مساء                  

فالنسيا ضد إلتشى في تمام الساعة السابعة والنصف مساء             

أتلتيك بيلباو ضد إشبيلية والتي من المقرر إقامتها الساعة العاشرة مساء      

مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة

مصر ضد الأردن في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

المغرب ضد الجزائر في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1    

مواعيد مباريات الدورى الإيطالي

فينيزيا ضد يوفنتوس في تمام الساعة السابعة مساء              

أودينيزى ضد ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء                  

مواعيد مباريات الدورى الألماني

بوخوم ضد بوروسيا دورتموند في تمام الساعة الرابعة عصرا     

بايرن ميونخ ضد ماينز 05 في تمام الساعة الرابعة عصرا          

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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