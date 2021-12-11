/665338/موعد-مباراة-ليفربول-وأستون-فيلا-والقنوات-الناقلة

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي بنظيرة أستون فيلا التي تجمعهما اليوم بالجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تقام على ملعب أنفيلد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما يأمل الـريدزفي مواصلة الضغط على متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي الذي يتصدر الجدول بفارق نقطة واحدة.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة ليفربول وأستون فيلا عبر قناة «beIN Sports 1 HD Premium».

فاز ليفربول على وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي بهدفٍ دون رد، وأصبح رصيده 34 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

حقق ليفربول الفوز على نظيره ميلان بنتيجة 2/1 عى ملعب "سان سيرو" ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وظهر ليفربول بشكل مميز خلال مجريات اللقاء وكان هو الفريق الأكثر خطورة، بينما لم يظهر ميلان بشكل جيد خلال اللقاء بالرغم من إقامة اللقاء بملعبهم ووسط جماهيرهم.

وتألق النجم المصري محمد صلاح خلال اللقاء وأستطاع أن يسجل هدف مميز في الدقيقة 36، بينما أحرز أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 55، وسجل فيكايو توموري هدف ميلان الوحيد بالدقيقة 29.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 18 متأهلاً كمركز أول من المجموعة، بينما أحتل ميلان المركز الرابع برصيد 4 نقاط مودعاً البطولة بهم.

تشكيل ليفربول لمباراة ميلان:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ويليامز، فيليبس، إبراهيما كوناتي، تسيميكاس

خط الوسط: مورتن، أليكس شامبرلين، مينامينو

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، ديفوك أوريجي