تهنئة السيسى للعراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس يهنئ العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الحديثة)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى، هنأ جمهورية العراق؛ بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، مؤكدًا أنها مناسبة عزيزة على الأمة العربية بأسرها.

وقال الرئيس السيسى فى تدوينة، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - "يحتفل الأشقاء فى العراق اليوم بمناسبة اعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهى الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة.. مائة عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام 1921 الذى دشن قيام الدولة العراقية، امتدادًا لحضارة عريقة ضربت بجذورها فى أعماق التاريخ".

وأضاف الرئيس "مائة عام شهدت الكثير من المحطات التاريخية فى مسيرة العراق والأمة العربية بل العالم أجمع، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن الشعب المصرى، نهنئ العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية، ونتمنى لشعبه الأبىّ العظيم، السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائمًا ذخرًا للأمة العربية".

وتحت عنوان (انطلاق المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد بعد غد بشرم الشيخ)، أوضحت صحيفة (أخبار اليوم) أن مدينة شرم الشيخ تستضيف بعد غد الاثنين مؤتمر الدول الأعضاء فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضافت أن المؤتمر يعد أحد أهم المؤتمرات الدولية التى تجمع الدول الأعضاء والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص؛ لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد، وهى الوثيقة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة التى تمثل أداة لمكافحة الفساد.

وأشارت إلى أن المؤتمر يناقش أيضا سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولى من أجل مواجهة أفضل لجميع أشكال الفساد، كذا يتناول المؤتمر الموضوعات ذات الصلة منها منع الفساد من خلال التعليم، دور المرأة فى تعزيز النزاهة، ومبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة.

وفى الشأن المحلى أيضا، ذكرت (الجمهورية)، تحت عنوان (بدء انتقال الموظفين فى يناير وحتى 30 يونيو)، أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة حضارية واقتصادية وتكنولوجية فى تاريخ الدولة، مشيرة إلى أن جموع الشعب والدول الخارجية تنتظر افتتاح المشروع العملاق الذى طال انتظاره، لأنه نقلة نوعية فى الأداء الإدارى للدولة.

وأضافت السعيد خلال جولتها التفقدية بمقر وزارة التخطيط فى العاصمة الإدارية، أن البيئة الرقمية والإدارة الإلكترونية هما الخيار الأمثل لخلق المجتمع المعلوماتى الذى يستطيع العبور إلى المستقبل بدروع العلم والمعرفة.

وأكدت أن العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع قومى بمعايير تكنولوجية عالمية فهى مدينة إدارية اقتصادية جديدة تعبر عن انطلاق مصر نحو المستقبل بواحدة من أهم المدن الذكية فى الشرق الأوسط، كما تسهم فى تخفيف زحام القاهرة مما يعيد لها بريقها ورونقها، يأتى المشروع الضخم تزامنًا مع ميلاد (الجمهورية الجديدة) التى تتطلب تضافر جميع الجهود بما يساهم فى تنفيذ مثل تلك المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

ولفتت إلى الانتهاء من كافة أعمال تأثيث المبنى وضمان جاهزيته بالكامل للانتهاء من خطة تسكين العاملين فى الأماكن المخصصة، موضحة أنه مع بدء العام الجديد سيتم انتقال 10% من إجمالى موظفى الوزارة حتى لا يتعطل سير العمل على أن ينتقل 10% آخرين فى 1 مارس، و20% فى 1 أبريل، و20% فى 1 مايو، وبحلول يونيو ينتقل 40% من الموظفين، وبذلك تكون قوة الوزارة انتقلت بالكامل لمقرها الجديد قبل 30 يونيو 2022.

وتحت عنوان (تدفق "رحلات اليوم الواحد" على طريق الكباش والكرنك) أوضحت صحيفة (المصرى اليوم) أن عددًا كبيرًا من المصريين والأفواج السياحية القادمة للأقصر - عبر رحلات اليوم الواحد من الغردقة وباقى مدن البحر الأحمر، بجانب الطيران المباشر لمطار الأقصر الدولى - زينوا طريق الكباش الفرعونى، الذى افتتحه الرئيس السيسى، منذ أسبوعين، فى احتفالية شاهدها الملايين حول العالم.

وأضافت الصحيفة أن الأعداد الكبيرة استمتعوا بالسير على الممر الحجرى يشاهدون التماثيل والخرائط التى توضح تاريخ الطريق، والحرص على التقاط الصور التذكارية مع تماثيل الكباش والمركب الملكى فى منتصف الطريق، فى مشهد إبداعى يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة التى تبهر الزائرين بما تضمه من معابد شاهقة وإعجاز هندسى وفلكى، بجانب المقاصير الملكية ومقابر الأمراء والنبلاء والملوك المنتشرة فى وادى الملوك والملكات بالبر الغربى.

وأشارت إلى أن معابد الكرنك أيضًا شهدت تدفقات سياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية التى تزور المدينة لمشاهدة روعة المقاصد الأثرية والسياحية للأقصر، مستمتعين بالجو الدافئ والتجول داخل معابد الكرنك، والاستماع لشرح عن الـ48 كبشًا التى تم ترميمها، والاستمتاع بجمال الألوان فى صالة الأعمدة، والقصص والروايات المدونة عليها، بجانب الطواف حول الجعران المقدس، ومشاهدة الأعمال التى تتم فى صالة الأعمدة من ترميم 61 عمودا جديدا.