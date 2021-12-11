حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 12-12-2021

حظك اليوم برج الحمل الاحد 12/12/2021

مهنيا: برج الحمل حاول التركيز على عملك ولا تدع المشاكل العائلية توقف نشاطك خصوصا في الامور المتعلقة في نجاح تجاري او تتعلق في المال

عاطفيا: احذر من تدخلات البعض بينك وبين الشريك خصوصا ان هناك من لا يريد الخير لعلاقتك ان تستمر

صحيا: الرياضة مهمة لك يا عزيزي الحمل حاول الخروج من المنزل اثناء الصباح وقم في بعض التمارين

حظك اليوم برج الثور الاحد 12/12/2021

مهنيا: برج الثور تحسم امور اليوم من خلال اتخاذ قرار مهم في حياتك وعم تنهي شراكة او تترك عمل حتى تتفرغ لمشروع خاص فيك او عمل جديد

عاطفيا: الشريك ينقل لك اخبار تتعلق في مستقبله وعم تقدم له بعض النصائح وجو من الانسجام التام بينكم

حظك اليوم من عرب كلوب 12/12/2021 توقعات الابراج 12 ديسمبر كانون الاول 2021

صحيا: ابتعد عن المأكولات الجاهزة خصوصا هذه الفترة وحاول التركيز على وجبات الطبخ الغنية في الفيتامينات

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 12/12/2021

مهنيا : برج الجوزاء حاول تخليص امورك العالقة بنفسك خصوصا في المجال المهني والنشاط مطلوب اليوم فترة الصباح قد تشعر في الضغط ولكنها ستتغير الاوضاع عند المساء وتلمس النجاح

عاطفيا: لا تدخل علاقة جديدة قبل ان تحسم قرارك في علاقتك الحالية او القديمة توقعات عرب كلوب تشير الى بداية علاقة جديدة

صحيا: التوتر في العمل والتفكير يسبب لك ارهاق جسدي حاول الاسترخاء بعيدا عن الاجهزة الالكترونية واخرج الى الطبيعة

حظك اليوم برج السرطان الاحد 12/12/2021

مهنيا:برج السرطان تأخر بعض المواضيع ليس فشل عليك ان تكون صبور في هذه المرحلة الحساسة ولا تقلل من عزيمتك اعمل في نشاط اكثر الحظ سوف يطرق بابك خلال الايام المقبلة

عاطفيا: لا تتسرع في اتخاذ قرارت عاطفية او زواج دون ان تستشير قلبك وعقلك ولا تخضع لأي ضغوط عائلية

حظك اليوم من عرب كلوب 12/12/2021 توقعات الابراج 12 ديسمبر كانون الاول 2021

صحيا: لا تكن محبط فهذا يؤثر على وضعك الصحي والنفسي حاول التفكير في الامور الايجابية

حظك اليوم برج الأسد الاحد 12/12/2021

مهنيا:برج الاسد عم تنتصر او تفرح لموضوع قضائي او اظهر حقيقة كنت مظلوم فيها نهار جيد جدا عم يفرح قلبك في اخبار حلوه

عاطفيا: لا تطلق احكام بحق الشريك او علاقتكم دون التشاور معه حاول استمع للشريك خصوصا انه يمر في اوقات صعبة

حظك اليوم من عرب كلوب 12/12/2021 توقعات الابراج 12 ديسمبر كانون الاول 2021

صحيا:اكثر مشاكلك الصحية هي نتيجة التدخين المفرط حاول التوقف عن التدخين فورا

حظك اليوم برج العذراء الاحد 12/12/2021

مهنيا:برج العذراء تنهمك هذا اليوم في اوراق تتعلق في العمل وقد تكون هناك ترقية او زيادة على مدخولك من خلال جهودك السابقة

عاطفيا: الشريك بحاجة اليك ان تكون الى جانبه في اتخاذ قرارت تتعلق في مستقبلكم

صحيا: اعتمد على الخضروات والشوربا الساخنة في هذا الطقس المتقلب لتقدم لجسدك الحماية الكافية

حظك اليوم برج الميزان الاحد 12/12/2021

مهنيا:برج الميزان يوم جيد للنقاش لكن ما يوقف تقدمك هو الخجل في طرح افكارك او الدفاع عنها حاول ان تكون اكثر جرأة خصوصا في المواضيع التى تتعلق في الارباح انت شخص ذكي لدرجة تعرف كيف تصل الى هدفك

عاطفيا: تحسم قرارت مهمة هذا اليوم الى جانب الشريك تتعلق في المستقبل او النقاش في الانتقال لمكان جديد وقد يكون بلد جديد

صحيا: تشعر في الخمول الكثير من الاحيان وهذا ناتج عن عدم ممارسة الرياضة حاول قضاء في بعض الوقت في النادي او المشي

حظك اليوم برج العقرب الاحد 12/12/2021

مهنيا:برج العقرب تتلقى هذا اليوم اتصال من صديق قديم او شخص ما في الخارج يقدم لك افكار جديدة وقد يتعلق الامر في السفر او عقد عمل خارج مكانك

عاطفيا: حاول ان تكون اكثر شفافية مع الشريك وابتعد عن الغيرة المفرطه في علاقتكم حتى لا تخسر شريك الحالي

حظك اليوم من عرب كلوب 12/12/2021 توقعات الابراج 12 ديسمبر كانون الاول 2021

صحيا: ابتعد عن المشروبات الغازية وحاول استبدالها في العصائر الطبيعية فهي تساعد صحتك

حظك اليوم برج القوس الاحد 12/12/2021

مهنيا: برج القوس تعيش صراعات هذا اليوم مع تدخلات المقربين في مستقبلك المهني لكنها تنتهي لصالحك في حسم الامور حاول ان تكون صبور وناقش بهدوء

عاطفيا: لا تهمل الشريك نتيجة انشغالك في امورك المهنية والعائلية وحاول قضاء بعض الاوقات الى جانبه

حظك اليوم من عرب كلوب 12/12/2021 توقعات الابراج 12 ديسمبر كانون الاول 2021

صحيا: حاول النوم باكرا وعليك ضبط ساعة الاستيقاظ الباكرة لتحسين اوقات نومك وهذا يساعد صحتك بشكل كبير

حظك اليوم برج الجدي الاحد 12/12/2021

مهنيا:برج الجدي تدخل مجال المصالحة المهنية او انهاء شراكة وتكون الامور لصالحك هذا اليوم توقعات عرب كلوب تتحدث عن ارباح مالي او عملية بيع وشراء تفرح قلبك في انفراج كبير

عاطفيا: ابتعد عن العصبية في النقاش مع الشريك حتى تتجنب المشاكل والخسارة وحاول المسامحة

صحيا: بعض الالم الجسدي يستدعي مراجعة الطبيب دون اهمال صحتك حاول استشارة الطبيب المختص

حظك اليوم برج الدلو الاحد 12/12/2021

مهنيا:برج الدلو الكواكب الفلكية تكون الى جانبك هذه الفترة حاول استغلال هذا الوقت للتقديم على سفر او وظيفة جديدة فأنت محظوظ هذه الفترة

عاطفيا:لا تدع الامور التافه ان تسبب مشاكل بينك وبين الشريك خصوصا انك تفكر في الزواج قريبا

حظك اليوم من عرب كلوب 12/12/2021 توقعات الابراج 12 ديسمبر كانون الاول 2021

صحيا: لا تمضى اوقات طويلة امام الشاشات الالكترونية سواء كان موبايل او كمبيوتر واعطي لنفسك راحة اكثر

حظك اليوم برج الحوت الاحد 12/12/2021

مهنيا:برج الحوت احرص على الدخول في مشاريع ووعود ليس لها قيمة او فائدة لمستقبلك وحاول مراجعة الاوراق قبل ان توقع اي عقود او عملية بيع وشراء

عاطفيا: تصرفات الشريك الاخيرة تسبب حالة من التوتر بينكم . عليك ان تكون صبور وتسامح هذه الفترة

حظك اليوم من عرب كلوب 12/12/2021 توقعات الابراج 12 ديسمبر كانون الاول 2021

صحيا: جسدك وصحتك بحاجة الى ممارسة الرياضة ولو وقت قصير خلال النهار