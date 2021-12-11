/665341/تعرف-على-موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-ونوريتش--في-الدوري-الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش بملعب «كارو رود» في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيتم نقل المباراة عبر القناة الرئيسية «beIN Sports 1 HD Premium».

تشكيل مان يونايتد المتوقع

في حراسة المرمي: دافيد دي خيا أليكس تيليس هاري ماجواير -فيكتور ليندلوف - ديوجو دالوت فريد - سكوت ماكتومياني برونو فيرنانديش - جيدون سانشو كريستيانو رونالدو - ماركوس راشفورد.

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 1/0 على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي.

وظهر لاعبو مانشستر يونايتد بشكل مميز خلال مجريات اللقاء وهددوا مرمى كريستال بالاس في أكثر من كرة وكانوا القرب في التسجيل، حنى جاء فريد في الدقيقة 77 وأحرز هدف اللقاء الوحيد بتصويبة صاروخية.

لتنتهي المباراة بفوز هام لمانشستر يونايتد يصعد بهم للنقطة رقم 24 في المركز السادس، بينما يظل كريستال بالاس عن النقطة رقم 16 في المركز الثاني عشر.

ويعد ذلك اللقاء الأول للمدير الفني الجديد للفريق رالف رانكيك وأعتمد على نفس تشكيل اللقاء الماضي أمام أرسنال الذي أنتهى بفوز صعب للمانيو بنتيجة 3/2.

وجاء تشكيل مانشستر يونايند كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – فيكتور لينديلوف – هاري ماجواير – أليكس تيليس

خط الوسط: سكوت مكتوميناي – فريد – جادون سانشو – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو