الأهلي يواجه طلائع الجيش ودياً اليوم استعداداً لمباراة الرجاء المغربي

/665342/الأهلي-يواجه-طلائع-الجيش-وديا-اليوم-استعدادا-لمباراة-الرجاء-المغربي

يخوض النادي الأهلي اليوم السبت مباراة ودية عصراً، أمام نظيره طلائع الجيش ودياً ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لمواجهة الرجاء المغربي في مباراة السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتتوجه بعثة الأهلي إلى قطر منتصف الشهر الجاري لمواجهة الرجاء المغربي على كأس ‏السوبر ويرأس البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس القعلة الحمرءا .‏

وتوج الأهلي بآخر نسخة من بطولة كأس السوبر على حساب نهضة بركان المغربي في ‏المباراة التي أقيمت بقطر.‏ ويبحث الأهلي عن إضافة لقب إفريقي جديد عندما يواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة ‏الكونفدرالية على كأس السوبر الإفريقي يوم 22 ديسمبر الجاري.‏

وحدد النادي الأهلي يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.

الرجاء

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".

وأكمل: " في حالة صعود المنتخب المغربي للنهائي سيكون من الصعب لعب المباراة أمام الأهلي بسبب ضيق الوقت الذي سنعاني منه".

أعلنت رابطة الأندية الأندية المحترفة، عن الموعد الجديد لمبارتي الأهلي أمام فيونشر وبيراميدز بالاسبوع السابع والثامن من الدوري المصري الممتاز.

وستكون مباراة فيوتشر أمام الأهلي، يوم السبت 26 ديسمبر، في الثامنة مساءً على ملعب السلام، بينما الأهلي ضد بيراميدز، ستلعب يوم الخميس 30 ديسمبر، على نفس الملعب في الثامنة مساءاً ايضاً.