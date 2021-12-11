وزير التنمية: تنفيذ 1500 مشروع صغير ومتوسط بقروض 200 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) على رفع شعار (وداعاً للبطالة) ونشر فكر العمل الحر بين الشباب وعدم انتظار العمل الحكومى واستثمار طاقات الشباب وقدراتهم وأفكارهم الابتكارية فى تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون بداية لمستقبل جاد وناجح ويصبح هؤلاء الشباب نواة لجيل جديد من رجال وسيدات الأعمال.





وقال شعراوى، فى بيان، إن "مشروعك" نفذ خلال شهر نوفمبر الماضى 1500 مشروع بقروض بلغت 200 مليون جنيه ووفرت هذه المشروعات 12 ألف فرصة عمل للشباب، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بتكثيف جهود المحافظات بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتبنى المبادرات الجادة للاستفادة من المميزات التى يقدمها البرنامج والذى يدخل فى مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسعر عائد 5%.

وأضاف أن (مشروعك) نجح فى توفير التمويل اللازم للمواطنين لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات الميسرة للحصول على القروض المطلوبة فى أسرع وقت، لافتا إلى أن إجمالى حجم القروض الممنوحة من خلال (مشروعك) منذ انطلاقه وحتى الآن بلغ 21,5 مليار جنيه لتمويل 185 ألف مشروع استثمارى متنوع، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من مليون و215 ألف فرصة عمل.

وأوضح أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة من خلال "مشروعك"، ونفذت أكثر من 21 ألف مشروع، ونفذت محافظة سوهاج 19.2 ألف مشروع، والبحيرة 17.5 ألف مشروع، والدقهلية 16 ألف مشروع، والشرقية 15 ألف مشروع، وبنى سويف 14.8 ألف مشروع، وأسيوط 13 ألف مشروع، مشيرا إلى أن "مشروعك" يعد بوابة الشباب لريادة الأعمال لتنفيذ مشروعات تساعد فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وأكد شعراوى اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل صغيرة ومتوسطة فى محافظات صعيد مصر من خلال "مشروعك" حيث تم حتى الآن تنفيذ 88 ألف مشروع بها بتكلفة 10,8 مليار جنيه، وفرت خلالها أكثر من 575,5 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت توظيف (مشروعك) للعمل أيضاً على توفير فرص عمل حقيقية بالتعاون مع برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر" والمنفذ بمحافظتى قنا وسوهاج وبلغ نصيبهما من إجمالى عدد المشروعات التى نفذها لهما 27 ألف مشروع بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه وفرت خلالها 158,8 ألف فرصة عمل.

وأضاف أن "مشروعك" ساهم فى تسهيل إجراءات بدء إقامة المشروعات الجديدة، وذلك من خلال توفير 260 مقرا على مستوى 27 محافظة، ومساهمته فى إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، تبسيط الإجراءات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل أهلنا فى المحافظات المصرية.