وزير التنمية المحلية: ”مشروعك” موّل 1500 مشروع خلال شهر بـ200 مليون جنيه

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك) على رفع شعار (وداعاً للبطالة ) ونشر فكر العمل الحر بين الشباب وعدم انتظار للعمل الحكومى واستثمار طاقات الشباب وقدراتهم وأفكارهم الابتكارية في تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون بداية لمستقبل جاد وناجح ويصبح هؤلاء الشباب نواة لجيل جديد من رجال وسيدات الأعمال .

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أن " مشروعك" نفذ خلال شهر نوفمبر 1500 مشروعاً بقروض بلغت 200 مليون جنيه ووفرت هذه المشروعات 12 ألف فرصة عمل للشباب مشيراً الى ضرورة الاهتمام بتكثيف جهود المحافظات بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتبنى المبادرات الجادة للإستفادة من المميزات التى يقدمها البرنامج والذى يدخل في مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسعر عائد 5%.

وأوضح شعراوى أن ( مشروعك) نجح في توفير التمويل اللازم للمواطنين لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات الميسرة للحصول على القروض المطلوبة فى أسرع وقت مشيراً الى أن إجمالى حجم القروض الممنوحة من خلال ( مشروعك )منذ انطلاقه وحتى الان بلغت 21,5 مليار لتمويل 185 ألف مشروع استثمارى متنوع ، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من مليون و215 ألف فرصة عمل .

ولفت اللواء شعراوى الى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة من خلال "مشروعك" ، ونفذت أكثر من 21 ألف مشروع ، ونفذت محافظة سوهاج 19.2 ألف مشروع ، والبحيرة 17.5 ألف مشروع ، و الدقهلية 16 ألف مشروع ، و الشرقية 15 ألف مشروع ، وبنى سويف 14.8 ألف مشروع ، و أسيوط 13 ألف مشروع مؤكدا أن "مشروعك" يعد بوابة الشباب لريادة الأعمال لتنفيذ مشروعات تساعد فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وأكد اللواء محمود شعراوى اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل صغيرة ومتوسطة في محافظات صعيد مصر من خلال مشروعك حيث تم حتى الآن تنفيذ بها 88 الف مشروع بتكلفة 10,8 مليار جنيه، وفر خلالها أكثر من 575,5 الف فرصة عمل مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت توظيف (مشروعك) للعمل ايضاً على توفير فرص عمل حقيقية بالتعاون مع برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر" والمنفذ بمحافظتى قنا وسوهاج والذى بلغا نصيبهما من اجمالى عدد المشروعات التى نفذها لهما 27 الف مشروع بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه وفر خلالها 158,8 الف فرصة عمل .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن مشروعك ساهم في تسهيل إجراءات بدء إقامة المشروعات الجديدة، وذلك من خلال توفير 260 مقرا على مستوى 27 محافظة مصرية، ومساهمته فى إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة موضحاً أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل أهلنا في المحافظات المصرية.