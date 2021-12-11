وزير التعليم: جدول امتحانات أولى ثانوي المتداول لهذا العام «مزور»

نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما أثير عبر مواقع السوشيال ميديا عن نشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لهذا العام، مؤكدًا أن ما تم نشره عبر مواقع السوشيال ميديا مزور من جدول العام الماضي باستخدام فوتوشوب، مستدلًا علي ذلك قائلاً: "حتى أن وظيفة د. رضا حجازي تغيرت منذ ذلك الحين".

وأضاف وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: "لا يملك منبر إعلامي هذه المعلومات وتنشرها الوزارة فقط ولا أجد سببًا واحدًا لمثل هذا التزوير الفج" .

يذكر أن أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام يصدر خلال الأيام المقبلة.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، خلال تصريحه الخاص لـ«بوابة أخباراليوم»، إلى أن امتحانات منتصف العام الدراسي الجديد 2021-2022، تنعقد في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وذلك بدءًا من يوم 15 يناير المقبل.

وكان قد بدأ العام الدراسي 2021/2022 يوم 9 أكتوبر الماضى وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

وعن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022 سوف تبدأ الامتحانات لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٢ وتستمر لمدة 20 يوما لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام 2020 تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022م .