القوى العاملة : تحصيل مستحقات عامل أصيب أثناء العمل بقنا

وجه وزير القوى العاملة محمد محمود سعفان مديريات القوى العاملة في 27 محافظة بتحقيق أقصى حماية اجتماعية للعمال في أماكن العمل المختلفة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وضرورة العمل على فض المنازعات العمالية بكل الطرق الودية الممكنة لتحقيق أقصى درجات استقرار العمل .
في هذا الإطار نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا من خلال مكتب علاقات عمل فى حصول أحد العاملين بورشة خراطة بالمدينة الصناعية بقنا على كافة مستحقاته والتي تقدر بمبلغ عشرين ألف جنيه من صاحب العمل ، وذلك إثر تعرضه لإصابة برأسه أثناء العمل ، من خلال التسوية الودية دون الحاجة لإحاله النزاع للمحكمة العمالية .
ومن جانبه قدم حسام طلبة مدير المديرية ، كل الشكر والتقدير لكل العاملين بالمكتب على هذا العمل ، وتنفيذ توجيهات وزير القوي العاملة، والتي تم تقديمها لمديرى مكاتب العلاقات في العديد من الاجتماعات التي تم عقدها ، لمتابعة العاملين في مصانع وشركات القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 .
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