الأرصاد: طقس معتدل نهارا على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.
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