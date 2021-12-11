اليوم.. الزمالك يواجه الترسانة ودياً استعداداً لاستئاف الدورى الممتاز

/665344/اليوم-الزمالك-يواجه-الترسانة-وديا-استعدادا-لاستئاف-الدورى-الممتاز

يواجه نادى الزمالك، مباراة ودية أمام نظيره الترسانة فى إطار استعداد الفارس الأبيض لاستئاف مسابقة الدورى الممتاز.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

-عقد باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم قادمة.

-يحصل باتريس كارتيرون على راتب 13 شهر خلال العام الواحد، بواقع راتب شهرين في شهر يناير، مع سريان كل شهر بشكلة الطبيعي.

-يحصل باتريس كارتيرون على الراتب الشهر يوم 30 من كل شهر، وإذا تم التأخير يرسل للإدارة إنذار بعد اسبوع من نهاية الشهر.

-في حال تأخير الراتب الشهري عن أسبوع يخاطب إدارة النادي من أجل فسخ التعاقد الإلزامي.

-يحصل باتريس كارتيرون على راتب 130 ألف دولار شهرياً في السنة الأولى من العقد.

-يحصل باتريس كارتيرون على راتب 140 ألف دولار شهرياً في السنة الثانية من العقد.

-يحصل باتريس كارتيرون على راتب 150 ألف دولار شهرياً خلال السنة الثالثة من العقد.

-ينص عقد باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك بتغيير أي فرد في الجهاز الفني بداية من المساعدين مروراً بطبيب النادي الإداريين.

-في حال طلب كارتيرون الرحيل عن الزمالك يدفع قيمة 3 أشهر من راتبة المقدر بـ 400 ألف دولار.

-في حال قررت إدارة الزمالك رحيل كارتيرون، يحصل على ما تبقى من قيمة العقد المقدر بـ 3 سنوات.

يذكر أن لجنة حسين لبيب هي من قامت بعمل عقد باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك قبل رحيلها، وتسليم المجلس المنتخب برئاسة مرتضى منصور أمور النادي.

بعد إعلان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إعطاء الطفل أحمد طارق، أحد أبطال قادرون باختلاف، عضوية النادي الأهلي الرياضية، والانضمام لفريق السباحة بالقلعة الحمراء، رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على هذا الأمر.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن وجود 50 عضوية عاملة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مدى الحياة.

وأكد منصور أن هذه العضوية مختلفة عن التي حصل عليها أحمد طارق، لأنها عضوية رياضية فقط، بينما من يفعلها ستكون عاملة وستتواجد عائلة الأطفال معهم داخل النادي.