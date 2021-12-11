فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (C) بعد حصولها على...

عقدت بالعاصمة البريطانية لندن انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية وتمكنت مصر وللمرة الأولى من الفوز بالمركز الثاني في الفئة (C) بعدد أصوات 135 صوت من 159 صوت صحيح بعد أن كانت في المركز 11 في 2019.

يأتي هذا الفوز تكليلاً لجهود متضافرة بين قطاع النقل البحري ووزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن حيث استمر التنسيق على مدار العاميين السابقين من أجل الترويج لدعم الترشح المصري والحفاظ على مقعد مصر بالمجلس والذي احتفظت به منذ 1977 وذلك في إطار استراتيجية وزارة النقل تحت قيادة السيد الفريق/ كامل الوزير – وزير النقل الذي كان شديد الحرص على متابعة هذا الملف بنفسه وتذليل أي عقبات. وعلى الرغم من ظروف جائحة كورونا فقد تمكنت مصر بفضل اخلاص العاملين على هذا الملف وتفانيهم فيه من تحقيق هذا النجاح المشرف والذي يليق بمكانة مصر البحرية على المستوى الدولي. وهذا إن دل على شيئ فإنه يدل على أن مصر قد استعادت وضعها الذي تستحقه في المحافل الدولية بتشجيع ودعم من القيادة السياسية التي تضع ضمن أولوياتها رفع مركز مصر على المستوى الدولي, وإنها لقادرة على استمرار العمل من أجل تحقيق مزيد من المكاسب .

ومن الجدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تقوم بتنظيم وتشريع الأنشطة البحرية وتهدف إلى الحفاظ على البيئة وتسهيل التجارة العالمية. ومصر حريصة كل الحرص على المشاركة فعالية في كافة لجانها الأساسية والفرعية بالإضافة إلى مجلسها التنفيذي.

ترأس وفد مصر المشارك في انتخابات مجلس المنظمة السيد اللواء بحري/ رضا أحمد اسماعيل – رئيس قطاع النقل البحري.