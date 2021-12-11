عبد العاطى يتابع أعمال إحلال وتأهيل منشآت الرى وتطوير القناطر بمختلف محافظات...

- متابعة عملية تدعيم قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط

- أعمال التدعيم تشتمل على تأهيل فتحات القناطر وصيانة البوابات وتدعيم البغال وتجديد الهدار بقناطر زفتى ، وتدعيم قنطرة فم وهويس المنصورية وقنطرة عمر بك

- التجهيز لتوقيع عقد مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، وبدء التنفيذ فى يناير المقبل

- أعمال صيانة للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية بتكلفة سنوية تصل إلى حوالى ٦٥ مليون جنيه

عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع السيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لإستعراض موقف تنفيذ عدد من المشروعات التى يقوم بها القطاع بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

وقد تم خلال الاجتماع إستعراض موقف عملية تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط على بعد ١٠٤٦ كيلومتر خلف خزان أسوان ، من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى.

الجدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من إنشاء قناطر زفتى فى عام ١٩٠٣ ، وهى تتكون من عدد (٥٠) فتحة بعرض (٥) أمتار لكل فتحة وهويس قديم بعرض ١٢ متر ، بالإضافة لهويس ملاحى من الدرجة الأولى بعرض ١٧ متر ، وطريق أعلى القنطرة بعرض ٩ متر بخلاف رصيفين بعرض ٣ متر ، وعدد (٢) ونش عربة علوى لرفع بوابات القنطرة.

وقد سبق عمل دراسة جدوى فنية وبيئية واقتصادية لقناطر زفتى بمعرفة مكتب إستشارى فرنسى ، والتى أظهرت كفاءة منشآت القناطر ، مع الحاجة لتنفيذ عملية تأهيل للقناطر على مرحلتين لرفع كفاءتها وثباتها وضمان استقرارها وإطالة العمر الافتراضى لها وتحسين كفاءة تشغيلها ، المرحلة الأولى لتدعيم الفرش وتأهيل عدد ٢٥ فتحة بالبر الأيسر لقناطر زفتى ، والمرحلة الثانية لتدعيم وتأهيل عدد ٢٥ فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى وقنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك.

وقد تم نهو المرحلة الأولى لأعمال التدعيم والتأهيل فى عام ٢٠١٩ ، من خلال عمل جسات للكشف على فرش القناطر والذى تم التأكد من سلامته ، وتجفيف (٢٥) فتحة من فتحات القناطر وتدعيم البغال ، ورفع ومراشمة ودهان وصيانة وإنزال بوابات عدد (٢٥) فتحة بالبر الأيسر لقناطر زفتى وإعادة تأهيل المبانى وصيانة البوابات وونش تشغيلهم.

ويجرى العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية والتى تهدف لإستكمال تدعيم قناطر زفتى بالإضافة لتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك لرفع كفاءة تشغيل القناطر وإطالة العمر الافتراضى لها ، من خلال صيانة الفرش ، وإصلاح وترميم وإستكمال أحجار الهدار خلف قناطر زفتى ، وتدعيم البغال ، ورفع ومراشمة ودهان وصيانة وإنزال بوابات عدد (٢٥) فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى ، وتدعيم بغال قنطرة فم المنصورية و كتف وبغلة دليل هويس قنطرة المنصورية وقنطرة عمر بك ، وصيانة ونش موازنات قناطر زفتى وقنطرة المنصورية.

كما تم خلال الإجتماع استعراض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والذى يُعد أحد المشروعات الهامة فى مجال تأهيل منشآت الرى الكبرى ، حيث تم طرح مناقصة عامة عالمية لتنفيذ المشروع ، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢١ ، والإنتهاء من أعمال البت الفنى ونهو التفاوض مع الشركة المسند اليها الأعمال ، وجارى التجهيز لتوقيع عقد العملية لبدء التنفيذ المخطط له فى شهر يناير المقبل ، وتهدف عملية التطوير لتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات عدد (٧) ترع فرعية تغذيها المجموعة بزمام حوالي ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة).

الجدير بالذكر أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يقوم بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم) بتكلفة سنوية تصل الى حوالى ٦٥ مليون جنيه ، مثل عملية تدعيم عدد (٣٠) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد.

كما يجرى حاليا تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها ، لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة.

وفى إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية .. يقوم القطاع أيضاً بتنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط ، والإنتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم إفتتاحه فى شهر مايو الماضى ، وتنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية من الفم وحتى كيلو ٥٠.٥٠٠ ، وتأهيل عدد (٣) أهوسة بذات المسافة وهى هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير ، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الاسماعيلية.