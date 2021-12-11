القوى العاملة:تعيين 1057 شاباً .. بينهم 6 من ذوي الهمم...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 1057 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 6 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2662 شاباً، فضلاً عن استخراج 812 ترخيص مزاولة الحرفة ، و 708 شهادة قياس مستوى المهارة .

تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال نوفمبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 616 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم التفتيش على 295 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 49 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 18 ألف جنيه ، بواقع 6 منحة مولود جديد بمبلغ 12 ألف جنيه ، وصرف 4 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 8000 جنيه .