21 ديسمبر ..انطلاق مؤتمر «المبادرون» لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة

وقالت مهيرة حسن مستشار التطوير المؤسسى وأحد منظمى المؤتمر فى تصريحات لها اليوم، إن التفكير فى هذا المؤتمر جاء لاستكمال الجهود الحالية فى كافة قطاعات الدولة والمؤسسات المعنية الخاصة بالدعم والاهتمام بذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة الذين يمتلك الكثير منهم قدرات خاصة ويحتاجون إلى المساعدة فى استغلالها وتنميتها بالشكل الذى يناسب قدراتهم.
وأضافت أن الأشخاص ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة يحظون باهتمام كبير من جانب جميع الجهات الحكومية فى الدولة وعلى المستوى المجتمعى وهناك إصرار من الجميع على التغيير للأفضل وتوفير كل مايحتاجونه من دعم، وهو ما شاهدناه مؤخرا من احتفاليات واحتفاء كبير بالأشخاص ذوى الإعاقة وكان آخرها الاحتفالية المتميزة "قادرون باختلاف".
وأشارت إلى أن "مؤتمر المبادرون" يجمع صناع القرار من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى من مختلف القطاعات الداعمة المهتمة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، بغرض توحيد الرؤى والجهود والتعاون فى مجال الإتاحة والدمج المجتمعى لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة للعمل على إبراز قدراتهم وتفوقهم فى بعض المجالات.
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