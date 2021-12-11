افتتاح مكتبة مصر.. إيناس عبدالدايم تستعرض الفعاليات الثقافية فى أسوان

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعدته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول الفعاليات الثقافية التى تم تنفيذها بمحافظة أسوان خلال الفترة من 3 – 4 ديسمبر الجارى.





وفى مستهل التقرير، أشارت الوزيرة، إلى أنه فى إطار خطة وزارة الثقافة لتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية لوصول المحتوى الثقافى لجميع فئات المجتمع المصرى، وتحقيق العدالة الثقافية فى جميع المحافظات، والارتقاء بمستوى وعى المواطن المصرى، فإن الوزارة تعمل بدأب على إنجاز أكبر قدر من المشروعات الثقافية خصوصا فى المحافظات.

وأضافت الوزيرة، فى هذا الإطار، أنها أجرت جولة فى محافظة أسوان، بدأتها بوضع حجر الأساس لمكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان، والمقرر إنشاؤها على مساحة 3247م2، ومخطط لها أن تضم قاعة اجتماعات متعددة الأغراض، إلى جانب جراج متعدد الطوابق.

وخلال الجولة، حضرت الوزيرة ختام فعاليات "سمبوزيوم أسوان الدولى" للنحت، فى دورته الـ26، الذى ينظمه صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة أسوان، وهو أحد الملتقيات التى تجمع المتخصصين فى مجال النحت، وشارك فيه هذا العام 8 فنانين أساسيين "4 فنانين من دول روسيا والبرازيل وإيرلندا وبلجيكا، و4 فنانين من مصر"، بالإضافة إلى فنانى الورش المصاحبة وعددهم 8 فنانين من الشباب، والذين كان لهم تمثيل رائع، ومختلف هذا العام، فى مجال النحت ومثلت المرأة الشريحة الأكبر منهم.

وأشار التقرير إلى أن الوزيرة تفقدت أعمال الفنانين المشاركين فى "السمبوزيوم" وسلمتهم شهادات التقدير ودرع محافظة أسوان، واختتمت الفعاليات بعرض فنى لفرقة أسوان للفنون الشعبية التى قدمت عددا من الرقصات المعبرة عن فلكلور الجنوب.

كما افتتحت وزيرة الثقافة، مكتبة حى السلام الثقافية بالمجمع الخدمى بمنطقة الإيواء العاجل لمتضررى السيول فى حى السلام بوادى العلاقي، بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضح التقرير أن وزيرة الثقافة، ألقت كلمة خلال افتتاح المكتبة أكدت فيها أن المكتبة تعد نافذة للمعرفة تسهم من خلال خدماتها المتنوعة فى نشر التنوير وتطوير الوعى وتنمية الإدراك، مشددة على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمساندة أبنائها لتجاوز التحديات والصعوبات، وأن وزارة الثقافة تواصل مساعيها لتنفيذ العدالة الثقافية وتحقيق مبدأ وصول المنتج الفكرى والإبداعى لكل ربوع الوطن.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن وزيرة الثقافة دشنت مركزاً لتنمية المواهب فى مكتبة حى السلام، مؤكدة أن امتداد منظومة مراكز تنمية المواهب إلى جنوب مصر يأتى ضمن استراتيجية اكتشاف ودعم الواعدين، وصقل مهاراتهم تجسيدا لمبدأ العدالة الثقافية، كما أطلقت وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات القافلة الثقافية لمتضررى السيول والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن المقرر أن تستمر القوافل فى الفترة من 4 حتى 11 ديسمبر الجارى بحى السلام فى وادى العلاقى وغرب أسوان، ويتم تقديم مجموعة من الندوات الثقافية التى تناقش قضايا المجتمع والتعريف بالمشروعات التنموية الجديدة، بالإضافة إلى تقديم عدد من الورش للحرف التراثية والعروض الفنية المختلفة، حيث شاركت وزيرة الثقافة جمهور القافلة فرحتـه، مؤكـدة أن القافلـة أعـدت خصيصاً لمتضررى السيول، وتعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصـرى فـى الجمهورية الجديدة، وإعلاء قيم المواطنة والمساهمة فى اكتشاف ودعم المواهب من خلال الورش المتخصصة.

وفى إطار الجولة، أوضح التقرير أن وزيرة الثقافة افتتحت، وأشـرف عطيـة محـافظ أسوان، معرض الفن التشكيلى للفنان أشرف أبوالمجد، وأعلنت عـن فـتـح بـاب الاشتراك بشكل استثنائى لمشروع ابدأ حلمك لأهالى منطقة حى السلام بأسوان.