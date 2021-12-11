منتدى التعليم العالى العالمى: اختفاء 45% من الوظائف الحالية خلال 25 عاما

جدة - نرمين السيد - شهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى فعاليات جلسة بعنوان (الشباب مغيرو اللعبة)، وناقش المشاركون خلالها المهارات التى يجب على الشباب إتقانها لمواكبة متطلبات سوق العمل، وكيفية تحقيق المواءمة بين المُخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، فى ضوء التغيرات الديموغرافية المستقبلية فى العالم، فضلاً عن إلقاء الضوء على رؤى الشباب وتوقعاتهم وتصوراتهم لوظائف المستقبل.

ترأس الجلسة، سامح كامل ناشط شبابى دولى، وحاضر فى فعالياتها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وأشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وريبيو نيزازا أستاذ مساعد بكلية التواصل الاجتماعى فى الجامعة الكاثوليكية بالكونغو الديمقراطية، وكافيتا شوكلا نائب رئيس شؤون الطلاب بجامعة أميتى بدبى، وجيف ماجيونكالدا الرئيس التنفيذى لشركة كورسيرا وعبدالرحمن بدوى مدير العلاقات العامة بمنصة الشباب العربى بجامعة الدول العربية.

وتحدث كرم جبر عن الثورة التكنولوجية والتى أحدثت نقلة نوعية وأصبحت مهددة للإعلام التقليدى والصحف الورقية، خاصة مع بروز الصحافة الإلكترونية والتحول الرقمى وانتشار مواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت تشكل الرأى العام رغم وجود سلبيات لها مثل عدم المصداقية.

وأضاف جبر، أن هناك تحد آخر من خلال مساعى الشركات الكبرى للسيطرة على الإعلام فى مواجهة الإعلام الحكومى الذى يعد أحد الروافد لشرح أهداف وسياسات الدولة، مشيرًا لظهور وظائف جديدة واختفاء وظائف حالية، الأمر الذى يتطلب مواكبة التطور التكنولوجى الراهن.

ومن جانبه، تحدث أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، عن تداعيات الثورتين الصناعية الرابعة والخامسة، على شكل وظائف المستقبل واختفاء العديد من الوظائف، لافتاً إلى أن التكنولوجيا اتاحت إمكانية أداء العديد من المهام الوظيفية من اى مكان دون التواجد بمقر ثابت للعمل، داعيًا الشباب لأهمية اكتساب المهارات التكنولوجية لبناء جيل قادر على القيادة وخدمة المجتمع؛ واعتبار ذلك مسؤولية مجتمعية تتطلب مواكبة نظام التعليم من محتوى وأعضاء هيئة تدريس وطلاب للمتغيرات التكنولوجية، مع ضرورة الانتقال لجامعات الجيل الرابع.

واستعرض عبدالباسط من خلال عرض تقديمى التطورات التى تشهدها جامعة المنصورة والتحول لجامعة ذكية، من خلال المنصة الإلكترونية للجامعة والتى ساهمت فى التدريس عن بعد خلال جائحة كورونا وكذلك توفير ابليكشن خاصة بطلاب الجامعة.

وتحدث عبدالرحمن بدوى مدير العلاقات العامة بمنصة الشباب العربى بجامعة الدول العربية، عن اختفاء العديد من الوظائف فى ظل المتغيرات التكنولوجية والتحول الرقمي مشيرًا إلى أنه خلال 25 عاما سوف تختفى 45% من الوظائف الحالية، وطالب الشباب بضرورة إعادة ترتيب أولوياتهم وتنمية مهاراتهم لمواكبة التغييرات المتسارعة على مستوى وظائف المستقبل والتى ستشهد اهتمام بمجالات مثل الذكاء الاصطناعى والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، تناول جيف ماجيونكالدا، نشأة شركة كورسيرا وكيفية اعتمادها على الانترنت فى التعلم عن بعد وبدايتها بالتعليم العالى، موضحًا كيف واجهت الشركة جائحة كورونا باتاحة التعلم عن بعد فى ظل حالة الاغلاق التى سيطرت على مؤسسات التعليم العالى فى العالم، مشيرًا إلى أن الوظائف الرقمية ستزيد بنسبة 40% خلال الخمس سنوات القادمة.

وأكد أن كورسيرا تعد نظام للمستقبل مليئ بالتعاون من خلال توفير التدريب فأصبح عدد الملتحقين بدورات وبرامج كورسيرا 92 مليون دارس، لافتًا إلى أن الدورات التدريبية التى تقدمها كورسيرا تهتم برفع المهارات والقدرات الوظيفية، مشيرًا إلى الاتفاقيات التى أبرمتها كورسيرا مع جوجل وجامعة لندن وتوفير دورات تدريبية من خلالهم.

وأكد ريبيو نيزازا على أهمية الحصول على المعرفة وضرورة مواكبة المناهج التعليمية مع متطلبات وظائف المستقبل، فى حين سلطت كافيتا شوكلا الضوء على أن الشباب يُمثل العدد الأكبر من سكان العالم، فهناك نحو 1.8 مليار شاب ما بين سن 10 إلى 24 عامًا، ويستطيع هذا العدد تقديم الكثير لخدمة مجتمعاتهم، مشيرة إلى ضرورة مواجهة أزمة التعليم والمساواة بين الشباب فى العالم لتلقى العلوم الحديثة وتوفير التكنولوجيا لهم.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عقد المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلق فرصًا عديدة لعقد اجتماعات وبحث أوجه التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، كما وفر فرصًا عديدة لعقد شراكات وتعاون مع جامعات أجنبية مرموقة على المستوى الدولى.

وأتاح المعرض المُصاحب للمنتدى تعريف الخبراء الأجانب وصُناع القرار بمؤسسات التعليم العالى بالعديد من الدول الأجنبية والعربية والإسلامية بأوجه التطور الملحوظ الذى تشهده الجامعات المصرية، إضافة إلى البرامج الدراسية الحديثة التى يتم تدريسها بالجامعات المصرية، والتعرف عن قرب بجهود الارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعات المصرية.