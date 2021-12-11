عاجل- برعاية الرئيس السيسى.. افتتاح المسابقة العالمية الـ28 للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور على مصيلحى وزير التموين، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، حفل افتتاح المسابقة العالمية الـ28 للقرآن الكريم.





وافتتح المسابقة التى تأتى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. المسابقة يتم تنظيمها فى الفترة من 11 ديسمبر حتى 15 ديسمبر 2021، وتبلغ قيمة جوائزها مليون ومائة ألف جنيه، وتأتى فى إطار ريادة مصر فى خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطى المستنير. وتتضمن المسابقة فى الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن بالترتيل "من الجنسين"، والفرع الثانى حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية "من الجنسين"، والفرع الثالث حفظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة من المصريين فقط، والفرع الرابع حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة من المصريين فقط. كما تقدم المسابقة جوائز للأئمة والواعظات إضافة إلى 140 جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.

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