الرى: التجهيز لتوقيع عقد مشروع إنشاء قناطر ديروط وبدء التنفيذ فى يناير

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أنه قد تم خلال الاجتماع استعراض موقف عملية تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط على بعد 1046 كيلومتر خلف خزان أسوان، من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من إنشاء قناطر زفتى فى عام 1903، وهى تتكون من (50) فتحة بعرض (5) أمتار لكل فتحة وهويس قديم بعرض 12 مترا، بالإضافة لهويس ملاحى من الدرجة الأولى بعرض 17 مترا، وطريق أعلى القنطرة بعرض 9 متر بخلاف رصيفين بعرض 3 أمتار، وعدد (2) ونش عربة علوى لرفع بوابات القنطرة.

وقد سبق عمل دراسة جدوى فنية وبيئية واقتصادية لقناطر زفتى بمعرفة مكتب استشارى فرنسى، والتى أظهرت كفاءة منشآت القناطر، مع الحاجة لتنفيذ عملية تأهيل للقناطر على مرحلتين لرفع كفاءتها وثباتها وضمان استقرارها وإطالة العمر الافتراضى لها وتحسين كفاءة تشغيلها، المرحلة الأولى لتدعيم الفرش وتأهيل عدد 25 فتحة بالبر الأيسر لقناطر زفتى، والمرحلة الثانية لتدعيم وتأهيل عدد 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى وقنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك.

وقد تم نهو المرحلة الأولى لأعمال التدعيم والتأهيل فى عام 2019، من خلال عمل جسات للكشف على فرش القناطر والذى تم التأكد من سلامته، وتجفيف (25) فتحة من فتحات القناطر وتدعيم البغال، ورفع ومراشمة ودهان وصيانة وإنزال بوابات عدد (25) فتحة بالبر الأيسر لقناطر زفتى وإعادة تأهيل المبانى وصيانة البوابات وونش تشغيلهم.

ويجرى العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية والتى تهدف لاستكمال تدعيم قناطر زفتى بالإضافة لتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك لرفع كفاءة تشغيل القناطر وإطالة العمر الافتراضى لها، من خلال صيانة الفرش، وإصلاح وترميم وإستكمال أحجار الهدار خلف قناطر زفتى، وتدعيم البغال، ورفع ومراشمة ودهان وصيانة وإنزال بوابات (25) فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى، وتدعيم بغال قنطرة فم المنصورية وكتف وبغلة دليل هويس قنطرة المنصورية وقنطرة عمر بك، وصيانة ونش موازنات قناطر زفتى وقنطرة المنصورية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والذى يُعد أحد المشروعات الهامة فى مجال تأهيل منشآت الرى الكبرى، حيث تم طرح مناقصة عامة عالمية لتنفيذ المشروع، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية بتاريخ 18 مايو 2021، والانتهاء من أعمال البت الفنى ونهو التفاوض مع الشركة المسند إليها الأعمال، وجار التجهيز لتوقيع عقد العملية لبدء التنفيذ المخطط له فى شهر يناير المقبل.

وتهدف عملية التطوير لتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات (7) ترع فرعية تغذيها المجموعة بزمام حوالى 1.60 مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الجيزة).

الجدير بالذكر أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يقوم بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآت – أعمال الحقن – الترميم) بتكلفة سنوية تصل إلى حوالى 65 مليون جنيه، مثل عملية تدعيم عدد (30) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد.

كما يجرى حاليا تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها، لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة.

وفى إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية، ويقوم القطاع أيضاً بتنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط، والانتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم افتتاحه فى شهر مايو الماضى، وتنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية من الفم وحتى كيلو 50.500، وتأهيل عدد (3) أهوسة بذات المسافة وهى هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الاسماعيلية.