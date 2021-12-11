وزير الأوقاف يوجه الشكر للسيسى لرعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين وحرصه على تكريم الفائزين فيها فى الاحتفال السنوى الذى يقام فى ليلة القدر كل عام.





وأضاف وزير الأوقاف فى كلمته التى ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين والتى تقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية خلال الفترة من السبت الموافق 11 ديسمبر 2021م إلى الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021م، أن مشاركة جمع كبير من مسؤولى الدولة برهان على اهتمام مصر بالقرآن الكريم وأهله، مطالبا بأهمية تعلم القرآن ولغته وحفظه من أجل الحفاظ على الهوية والشخصية الوطنية المصرية والاسلامية. وأوضح وزير الأوقاف أن تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة فهم معانى القرآن الكريم يأتى من منطلق الفهم الصحيح للدين ووسطيته وفهم أن الدين هو فن صناعة الحياة والإعمار والبناء وليس فن صناعة الموت والهدم والتخريب الذى تسعى إليه الجماعات المتطرفة والارهابية. ودعا وزير الأوقاف إلى تنظيم الرحلات المدرسية والجامعية إلى الأماكن التاريخية والحضارية والطبيعية فى مصر للتعرف عن قرب على الحضارة المصرية وما تنعم به مصر من طبيعة خلابة تحدث عنها القرآن الكريم فى مواضع عديدة.

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