عاجل- اختتام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى «جسر الصداقة -4»

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة -4" والذى نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية، على مدار الأيام الماضية بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالى بمسرح عمليات البحر المتوسط.





واشتمل التدريب على عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم بين عناصر القوات البحرية لكلا الجانبين وباشتراك حاملة المروحيات من طراز ميسترال "جمال عبدالناصر"، وتم تنفيذ عدة تشكيلات بحرية، فضلاً عن تنفيذ رمايات المدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات الغير نمطية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبًا للدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية، وتأمين سفينة ذات شحنة هامة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش، وتنفيذ أعمال التصوير الجوى، وتم تنفيذ التدريب على الرغم من سوء الأحوال الجومائية التى صاحبت تنفيذ التدريبات بالبحر.

كما نفذت عناصر القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين مجموعة من الأنشطة المشتركة تضمنت رماية تكتيكية بالأسلحة الصغيرة ورماية القناصة، فضلاً عن التدريب على أعمال قتال المدن والأماكن الضيقة، أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من دقة وكفاءة قتالية عالية والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح.

يأتى التدريب "جسر الصداقة - 4" فى ضوء تنامى علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والروسية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين، وتبادل الخبرات فى أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة.

حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية، والفريق بحرى رومانوف أركادى نائب قائد أسطول البحر الأسود، والسفير الروسى بالقاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والروسية.