وزيرة البيئة تعلن تركيب أول محطة رصد لحظية لرصد الهواء بمدينة بنها...

د.ياسمين فؤاد: هذه المحطة هى الثامنة ضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة القليوبية ...ومستمرون فى أعمال التوسع فى عمليات الرصد البيئى لملوثات الهواء على مستوى الجمهورية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إنشاء وتركيب محطة الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمقر المجلس المحلى لمدينة بنها بمحافظة القليوبية ، والتي تعد أول محطة رصد لحظية يتم تدشينها بمدينة بنها. كما تعد المحطة الثامنة ضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة القليوبية.

واشارت فؤاد أن المحطة تحتوى علي أجهزة رصد كلا من غاز اول وثاني أكسيد النيتروجين وغاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز أول أكسيد الكربون وغاز الأوزون والجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ و 2.5 ميكروميتر بالإضافة الي وحدة لرصد العوامل الجوية، وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية بالملحق رقم (5) لملوثات الهواء الخارجى من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بلغ 115 محطة على مستوى الجمهورية ، مشيرة الى استمرار الجهود للتوسع فى عمليات الرصد البيئى لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى لرصد ملوثات الهواء، لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية.