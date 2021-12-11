/665359/ازهى-عصور-الجمهورية-الجديد-نواب-البرلمان-عن-اليوم-العالمي-لحقوق-الانسان-مناسبة-فريدة-تفخر-فيها-مصر-بإنجازاتها-الشاملة-بهذا-الملف-وحياة-كريمة-مثال-كبير-للارتقاء-بجودة-المواطن

يحتفل العالم سنويا في 10 ديسمبر بيوم حقوق الإنسان، والذي تزامن وجوده أمس الجمعة، وتقرر اختيار هذا اليوم للاحتفال من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 10 ديسمبر عام 1948، عندما تبنت الجمعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الإعلان العالمي الأول لحقوق الإنسان وواحد من الانجازات الكبرى للأمم المتحدة .

دوت الخليج

أكد برلمانيون على أن هذا اليوم يتزامن قدومة على الدولة المصرية وهي تعيش أزهى عصورها في ملف حقوق الانسان، حيث مبادرة حياة كريمة التي استهدفت الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز كفاة حقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

محمود عصام موسى في اليوم العالمي لحقوق الانسان: حياة كريمة أهم انجاز للدولة للارتقاء بحياة المصريين

وأكد النائب محمود عصام موسي، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مصر والقيادة السياسية حققت جهود كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، على الرغم من الظروف والمحن التى تعرضت لها الدولة فى أعقاب ثورة 30 يونيو، لكنها نجحت فى ترسيخ القواعد التى تكفل المساواة والحريات العامة، وتحقيق انجازات اقتصادية كبيرة حققت طفرة لم نراها من قبل.

وأوضح "موسى"، فى تصريحات صحفية اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الانسان، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضي، لتعزيز الكثير من المبادئ منها احترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية كانت خطوة هامة فى هذا الشأن لضمان حياة كريمة للمواطن المصرى بمختلف المجالات.

وأشار عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إلى دور الدولة فى الانتصار للكثير من الفئات المهشمة حيث حصدت المرأة حقوق وامتيازات عديدة مادية ومعنوية فى انجاز غير مسبوق، كما حفظت الدولة حقوق الطفل وتقديم مظلمة اجتماعية كفلت كافة الامتيازات خاصة لذوى الهمم.

وأكد أن مبادرة حياة كريمة كانت من أهم الانجازات التى حققتها مصر لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا من خلال تطوير القرى وتأهيلها بمختلف محافظات الجمهورية باستثمارات تفوق700 مليار جنيه، ساهمت فى توفير أسس الحياة لنحو 60 مليون مواطن.

عمرو القطامي: اليوم العالمي لحقوق الانسان مناسبة فريدة تفخر فيها مصر بإنجازاتها الشاملة في هذا الملف

هنأ النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة اليوم، العالمي لحقوق الانسان، مؤكدا انها مناسبة فريدة لتفخر مصر بإنجازاتها الشاملة في هذا الملف.

واضاف القطامي، في بيان له اليوم، أن السنوات الماضية اثبتت أن مصر لم تتعامل مع حقوق الانسان بشكل قاصر، وإنما عملت منذ اللحظة الأولى على توفير المسكن المناسب عبر مليون وحدة من الاسكان الاجتماعي وتوفير البنية التحتية المناسبة عبر مئات المليارات من الجنيهات التي أنفقت لتعزيز أعمال البنية التحتية وتوصيل المرافق، المياه والكهرباء والغاز والاتصالات لكافة قرى ومدن مصر والحفاظ على الاستقرار ودعم الأمن المجتمعي.

وأوضح عضو مجلس النواب، انه وفي هذه المناسبة للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، يظل اهتمام مصر بهذا الملف على درجة كبيرة من الأولوية تمثل في تعزيز وضع المرأة والشباب والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم وكلها مفردات خاصة جدا ومميزة اتبعتها مصر في قضية حقوق الانسان.

ولفت القطامي، إلى ما ركزت عليه، رؤية مصر 2030، ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وبخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، قائلا: تحية للقيادة السياسية على اهتمامها النوعي المتواصل بقضية حقوق الإنسان.

عاطف كعربان: الرئيس السيسي عزز حقوق الإنسان بإطلاق الاستراتيجية الوطنية وتوفير حياة كريمة للمواطنين

اكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، أن مصر استطاعت خلال الاعوام الماضية تعزيز حقوق الانسان، من خلال رؤية شاملة وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومبادرة حياة كريم في القري والريف على مستوي الجمهورية علاوة على توفير فرصة العمل وتعزيز وتمكين الشباب والمرأة وإعطائها كل الحقوق.

وقال كعربان في تصريحات له اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، والذي مصر كانت من أوائل الدول التي شاركت في صياغة وإطلاق لحقوق الانسان في عام 1948 انطلاقا من ايمان راسخ لدى قيادتها أنذاك واليوم، بأن حقوق الانسان واجب طني.

وافاد عضو مجلس النواب، بأن مبادرة حياة كريمة قفزة كبرى نحو المستقبل، تغير حياة عشرات الملايين من المصريين، وتتيح حياة عصرية مميزة وتعمل على تجديد مختلف المرافق والبنية التحتية وتؤهل للحاضر والغد بتوجيهات الرئيس السيسي،مشيرا ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه السلطة في 2014 عززت مفهوم حقوق الانسان، وغيرت مفاهيمه، سواء من خلال إطلاق مشروعات قومية تستهدف تحقيق تنمية مستدامة أو من خلال إطلاق استراتجية كاملة تلتزم بها مؤسسات الدولة، وهي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.