/665349/طقس-معتدل-تعرف-على-درجات-الحرارة-اليوم-فى-المحافظات
درجات الحرارة اليوم، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس السبت، وذلك لتحديد نوعية الملابس والأوقات الأنسب للخروج.
دوت الخليج
طقس السبت
ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد السبت ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.
ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة منخفضة نسبيًا فى أغلب المحافظات، بينما تكون بادرة فى أغلب محافظات شمال مصر.
درجات الحرارة فى المحافظات
ونرصد فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات:-
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 24 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 24 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 24 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 24 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 23 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 العظمى 22 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 21 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 21 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 20 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 23 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 23
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