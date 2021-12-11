/665352/الـ-1000-مزورة-بـ-400-صحيحة-ضابط-يوقع-بتاجرعملة-مقلدة-في-سوهاج

زاع صيتة بين الناس بالإتجار في العملة المزورة، فكل من يحتاج لعملة مزورة يذهب الية ويلتقي به، ولكن في كل تلك اللحظات لم يكن بعيد عن أعين رجال الشرطة ويتم رصد كل خطواته للإيقاع به متلبسا ويرصد دوت الخليج التفاصيل. .

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء مدير اداراة البحث الجنائي بسوهاج يفيد بلاغ من مباحث الاموال العمة يفيد بورود معلومات عن عامل زراعي يقوم بالإتجار في العملة الوطنية المزورة ويتخذ من موطنه جزيرة شندويل ومركز سوهاج مسرحا لترويج العملة المزورة على عملائه.

ضبط عامل وبحوزتة 50 الف جنية مزورة في سوهاج

تم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث الاموال العامة بمديرية أمن سوهاج، وبعمل كمين عن طريق أحد الضباط تنكر في جلباب بلدي كمواطن يحتاج عملة وطنية مزورة، تم القبض على المتهم"م ه"44عام، عامل زراعي وبحوزته هاتف محمول، ومبالغ مالية مقلدة.

وتم فحص الهاتف وجد عليه صور بعض الفئات النقدية المزورة، من فئة "50 – 100 – 200" جنية وبمواجهته اعترف بتقليد تلك العملات عن طريق برنامج على هاتفة، ويقوم ببيع الـ 1000 جنية مورة بقيمة 400 جنية صحيحة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على لنيابة العامة التى أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الـ 1000 مزورة بـ 400 صحيحة.. ضابط يُوقع بتاجرعملة مقلدة في سوهاج

جدير بالذكر سبق وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز طما يفيد وقوع حادث تصادم بطريق قرية الجباب ووجود مصابين وتم نقلهم الى المستشفى المركزي بطما شمال محافظة سوهاج.

إصابة عاملين بحادث تصادم بسوهاج

انتقل على الفور الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين وقوع تصادم بين تروسيكل وتوك توك، بطريق قرية الجباب غرب طما شمال محافظة سوهاج وإصابة كل من "عصمت ك م"21 عام، عامل، و"احمد ع ا"22 عام، عامل، نتيجة تصادم تروسيكل وتوك توك كانا يستقلانهما.

تم رفع اثار الحادث ونقل المصابين لمستشفى طما المركزي، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعه.