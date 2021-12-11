/665353/أبرزهم-حجازي--تعرف-على-غيابات-منتخب-مصر-أمام-الأردن

يستعد منتخب مصر لمباراته اليوم السبت أمام نظيرة الأردن، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة عصراً، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج غيابات المنتخب:

ويعاني "الفراعنة" من غيابات عديدة خلال تلك المباراة، منها أيضا أكرم توفيق الظهير الأيمن بسبب الإيقاف، بجانب مجدي أفشة وحجازي وأيمن أشرف بسبب الإصابة.

وسوف يدخل منتخب مصر هذه المباراة بالعديد من الغيابات، ويأتي على رأسهم أكرم توفيق، وذلك بعدما حصل على الإنذار الثاني أمام الجزائر.

ويغيب أيضا أيمن اشرف بداعي الإصابة وذلك بعدما لعب لمدة 10 دقائق فقط امام الجزائر.

بينما تعرض أحمد حجازي لإصابة عضلية منعتة من مواصلة المباراة أمام الجزائر، ومازال موقفة معقد قبل المباراة القادمة.

وتأتي أخر الغيابات في مباراة الأردن، سيكون محمد مجدي افشة صانع ألعاب منتخب مصر، وذلك بعدما تعرض لشد في العضلة الأمامية.

صعد منتخب مصر لدور الثمانية لبطولة كأس العرب، وذلك بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل فريق، في نهاية مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

وتلعب مصر أمام الأردن ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وتقام مباراة مصر والأردن السبت القادم في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، بينما تلعب الجزائر أمام المغرب في نفس اليوم في تمام التاسعة مساء.

وتقام بماراة الجزائر والمغرب على ملعب ستاد الثمامة.

ترتيب مجموعة مصر

وتصدر منتخب مصر مجموعته الرابعة بعد التعادل مع منتخب الجزائر 1 / 1، برصيد 7 نقاط لكل فريق، ولكنه تصدر مجموعته بفارق الإنذارات بعد التساوي في الأهداف و النقاط، حيث حصل منتخب مصر على 6 إنذارات، بينما حصل منتخب الجزائر على طردين و6 إنذارات، ليتصدر منتخب مصر قمة المجموعة ليواجه منتخب الأردن اليوم السبت، بينما يواجه منتخب الجزائر فريق المغرب