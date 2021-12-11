/665354/طارق-الخولى-السفارات-الأجنبية-تعامل-المصريين-بطريقة-غير-لائقة-ويتقدم-بطلب-إحاطه

وقال الخولي أن طريقة تعامل بعض السفارات والقنصليات الأجنبية مع المصريين عند الحصول على التأشيرة، حيث أن المواطنين يواجهوا العديد من الصعوبات، والتي تبدأ منذ الوقوف فى طوابير أمام أبواب السفارات وعدم توفير أبسط سُبل الراحة لهم، مرورًا بالمعاملة غير اللائقة من جانب بعض العاملين، علاوة على ذلك، فإن هناك مبالغة واضحة فى بعض الطلبات مثل ارتفاع رسوم التأشيرة، واشتراط التقديم على التأشيرة قبل ٣ أشهر من موعد السفر وهو أمر غير منطقي فى بعض الأحيان. وأيضًا، يوجد تعسف فى الإجراءات وتأخر فى الرد على الطلبات الواردة لهم؛ مما يؤدى إلى تعطل المصالح العامة للمواطنين مثل: الراغبين فى العلاج وحضور المؤتمرات العلمية.

طارق الخولى: السفارات الأجنبية تعامل المصريين بطريقة غير لائقة ويتقدم بطلب إحاطه

وطالب الخولي من وزارة الخارجية، بسرعة التدخل للنظر فى المسألة؛ وذلك لضمان تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان العالمية، وحماية حقوق المواطنين، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه .