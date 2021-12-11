/665355/مؤسس-أمهات-مصر-طلاب-ثانوي-راكنين التابلت-في-المنزل-ولابد-من-تدريبهم

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن أغلب طلاب الصف الأول الثانوي يضعون جهاز التابلت في المنزل ولا يستخدمونه.

دوت الخليج

مؤسس أمهات مصر تحث على تدريب الطلاب

وأضافت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر، أنه منذ استلام الطلاب للتابلت وحتي الآن لم يستفيدوا منه، والجهاز "مركون في البيت"، مناشدة الوزارة بإصدار توجيهات للمدارس بضرورة تدريب الطلاب علي التابلت في التدريبات وشرح المناهج والبحث عن المعلومات والتصفحات العلمية المفيدة.

كما شددت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر، علي أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم علي إستخدام التابلت والتدريب عليه، حتي يتمكنوا من التعامل عليه قبل الإمتحانات بوقت كاف، والإستفادة من الخدمات المقدمة فيه.

مؤسس أمهات مصر تشير إلى مشكلة استخدام التابلت

ولفتت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر، النظر إلي أن العامين الماضيين هناك طلاب واجهتهم مشاكل في استخدام التابلت لأنهم لم يتدربوا عليه بشكل جيد، مقترحة بأن تقوم المدارس بالزام الطلاب بحضور التابلت ولو لمره في الأسبوع للتدريب عليه وتعريفهم كيفية التعامل السليم مع المصادر العلمية المتاح فيه.