/665356/محمود-عصام-موسى-في-اليوم-العالمي-لحقوق-الانسان-حياة-كريمة-أهم-انجاز-للدولة-للارتقاء-بحياة-المصريين

أكد النائب محمود عصام موسي، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مصر والقيادة السياسية حققت جهود كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، على الرغم من الظروف والمحن التى تعرضت لها الدولة فى أعقاب ثورة 30 يونيو، لكنها نجحت فى ترسيخ القواعد التى تكفل المساواة والحريات العامة، وتحقيق انجازات اقتصادية كبيرة حققت طفرة لم نراها من قبل.

وأوضح "موسى"، فى تصريحات صحفية اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الانسان، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضي، لتعزيز الكثير من المبادئ منها احترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية كانت خطوة هامة فى هذا الشأن لضمان حياة كريمة للمواطن المصرى بمختلف المجالات.

محمود عصام موسى في اليوم العالمي لحقوق الانسان: حياة كريمة أهم انجاز للدولة للارتقاء بحياة المصريين

وأشار عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إلى دور الدولة فى الانتصار للكثير من الفئات المهشمة حيث حصدت المرأة حقوق وامتيازات عديدة مادية ومعنوية فى انجاز غير مسبوق، كما حفظت الدولة حقوق الطفل وتقديم مظلمة اجتماعية كفلت كافة الامتيازات خاصة لذوى الهمم.

وأكد أن مبادرة حياة كريمة كانت من أهم الانجازات التى حققتها مصر لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا من خلال تطوير القرى وتأهيلها بمختلف محافظات الجمهورية باستثمارات تفوق700 مليار جنيه، ساهمت فى توفير أسس الحياة لنحو 60 مليون مواطن.