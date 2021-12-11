/665364/اتحاد-المصريين-بالسعودية-يكشف-آخر-شروط-السفر-لأداء-العمرة

دوت الخليج

وأشار عادل حنفي إلى أن أول هذه الشروط، إذا كان القدوم من الدول المسموح القدوم منها بشكل مباشر والتي ليست من ضمنها مصر ، فيوجد حالتين إذا كان القادمون من هذه الدول إستكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية (فايزر - أسترازينيكا - مودرنا - جانسون ) يمكنهم الدخول للمملكة دون إشتراط الحجر الصحي المؤسسي ، أما إذا كان القادمون من تلك الدول إستكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية (ساينوفارم - ساينوفاك - كوفاكسين) فيتم عمل لهم حجر صحي مؤسسي لمدة (3) أيام ثم تقديم شهادة فحص مخبري (PCR) بعد (48) ساعة من تاريخ الحجر الصحي إذا كانت سلبية فسيتم دخولهم بعد اليوم الثالث مباشرة .

اتحاد المصريين بالسعودية يكشف آخر شروط السفر لأداء العمرة

وقال: إذا كان القادمون لأداء مناسك العمرة من (جمهورية مصر العربية - جمهورية أندونيسيا - جمهورية الهند - جمهورية باكستان الإسلامية - جمهورية فيتنام الإشتراكية - جمهورية البرازيل الإتحادية) فيوجد ثلاث حالات أولها إذا كان القادمون يحملون شهادة موثقة تفيد بأنهم إستكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية (فايزر- أسترزينكا - مودرنا - جانسون) يسمح لهم بالدخول للمملكة دون إشتراط الحجر الصحي المؤسسي، وفي الحالة الثانية إذا كان القادمون من تلك الدول إستكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية (ساينوفارم - ساينوفاك - كوفاكسين) ومعهم شهادة موثقة بذلك ، فسيتم عمل لهم حجر صحي مؤسسي لمدة (3) أيام مع تقديم شهادة فحص مخبري (PCR) بعد (48) من تاريخ الحجر الصحي ، إذا كانت النتيجة سلبية يسمح لهم بالدخول، أما الحالة الثالثة وهي إذا كان القادمون من تلك الدول إستكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية (أسترزينيكا - فايزر - مودرنا - جانسون - ساينوفارم - ساينوفاك - كوفاكسين) ومعهم شهادات غير موثقة فسيحجرون حجر صحي مؤسسي لمدة (5) أيام على أن يتم تقديم شهادة فحص مخبري (PCR) مرتين في اليوم الأول من الوصول واليوم الخامس فإذا كانت النتيجتين سلبيتين فسيسمح لهم بأداء العمرة .

وأشار عادل حنفي إلى أنه، على جميع القادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة لابد من عمل مسحة (PCR) قبل دخول المملكة بمدة لاتزيد عن (72) ساعة، وأن تكون نتيجتها سلبية وأن تشمل رمز (QR)، وأيضاً يقصد بالشهادة الموثقة للقادمين من جميع الدول المذكورة أعلاه لأداء مناسك العمرة هي الشهادات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية والموثقة إلكترونياً بموجب رمز (QR)، مع الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.