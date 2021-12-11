الإمارات: تدشين ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا فى مصر لتحقيق أهداف جوهرية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التربية والتعليم الإماراتى حسين بن إبراهيم الحمادى، أن تدشين ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا الإماراتية فى مصر سيكون له دورا بارزا فى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية من خلال توثيق الصلة والروابط بالجامعات والمعاهد والمراكز العلمية وتشكيل حلقة وصل بين الجامعات الإماراتية ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.





جاء ذلك فى إطار زيارة عمل رسمية للوزير الإماراتى ووفد تربوى إلى مصر من أجل تكريس مسارات جديدة من التنسيق والتعاون لتعزيز التفاهمات والخبرات فى ما يتصل بتطوير التعليم بين البلدين، بجانب توقيع مذكرات التفاهم التى من شأنها تحديد أوجه التعاون المشترك بما يعود بالمنفعة على طلبة كلا البلدين.

وأعرب الحمادى وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم، عن سعادته بافتتاح الملحقية الإماراتية والتى ستكون بمثابة حلقة وصل فاعلة وحاضنة للطلاب الإماراتيين الدارسين فى مصر وتأتى بتوجيهات من القيادة الرشيدة واهتمامها البالغ بضرورة تكريس أفضل أطر التعاون وبناء جسور التواصل مع الأشقاء والاهتمام بتعزيز مسارات العمل التربوى المشترك توحيداً للجهود بما يحقق فى المحصلة النهائية توفير بيئة تعلم محفزة لطلبتنا تهيئهم للاستحقاقات المستقبلية.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم الإماراتى المهندس عبدالرحمن محمد الحمادى، أن تدشين الملحقية يأتى عن قناعات راسخة بضرورة بناء علاقات متينة ومتطورة مع الأشقاء فى مصر وتوسيع نطاق التعاون والعمل التربوى المشترك من أجل الاستثمار فى المستقبل والإعداد الأفضل له من خلال تمكين الطلاب الإماراتيين الدارسين وتوفير منصة تسهم فى تحقيق هذا الهدف، وذلك تماشيا مع أهداف الخمسين المقبلة ورؤية الإمارات التى تعتبر التعليم أولوية وتحرص على توفير الأفضل لطلبتنا الدارسين فى الخارج لتحقيق مخرجات نوعية.