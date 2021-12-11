جامعة المنصورة الجديدة ومستقبل بناء الإنسان (فيديوجراف)

وفى هذا الإطار، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الجزء الثالث من سلسلة فيديوهات "الجامعات الأهلية.. مستقبل بناء الإنسان"، وسلط خلاله الضوء على جامعة المنصورة الجديدة.
وجاء فى الفيديو أن جامعة المنصورة الجديدة تم إنشاؤها على مساحة 127 فدانًا، حيث بدأت الدراسة فى العديد من البرامج بمجالات الطب، وعلوم الصيدلة، وهندسة الحاسب، والدراسات القانونية الدولية، والأعمال، والعلوم الهندسية، والعلوم الأساسية، وعلوم الحاسب، وطب الأسنان.
ورصد الفيديو عددًا من المميزات التى تتمتع بها كليات جامعة المنصورة الجديدة، ومن بينها تطبيق نظام الساعات المعتمدة، واستحداث عدد من الأقسام الجديدة والمطلوبة حالياً فى سوق العمل على مستوى العالم، بالإضافة إلى انتقاء نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس.
وأشار الفيديو إلى أنه تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات، ومنها جامعة East London، والتى يتم خلالها منح شهادة مزدوجة لخريجى الجامعة، بينما يجرى العمل حالياً على الوصول لاتفاق نهائى بحيث تشمل هذه الشهادة المزدوجة جميع البرامج التعليمية بالجامعة.
ورصد الفيديو آراء عدد من الطلاب الملتحقين بالجامعة، والذين أكدوا على أن العديد من البرامج المتوافرة بالكليات تختلف عن نظرائها فى الجامعات المصرية الأخرى، كما رحبوا بالأقسام الجديدة المستحدثة ببعض الكليات خاصة وأنها تسمح لهم بالانضمام لسوق العمل فى الخارج.
كما أوضح الطلاب أنه يتم تدريبهم عملياً أثناء الدراسة بمختلف البرامج التعليمية، مشيدين ببرتوكولات التعاون بين الجامعة والجامعات الأخرى، ما يكسبهم مزيد من الخبرات.
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