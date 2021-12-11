وزير الأوقاف: رعاية الرئيس للمسابقة العالمية هى إكرام لأهل القرآن

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الجلسة الافتتاحية للمسابقة وزير التموين الدكتور على مصيلحى، ووزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، أمين عام مجمع البحوث الاسلامية الدكتور نظير عياد نائبا عن فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب والأمين العام لرابطة الجامغات الإسلامية الدكتور أسامه العبد، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، ورئيس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى.

وقال وزير الأوقاف خلال الجلسة، إن المسابقة التى تحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى (رحمه الله) المتوفى سنة 1969 والذى يعد أحد أهم العلامات البارزة فى دولة التلاوة المصرية، تم تطويرها بإضافة عدة فروع جديدة لها.

وأكد أنه سيتم مشاركة الفائزين محليا فى المسابقات العالمية بالتوالى وإعداد دورة تدريبية للفائزين فى مسابقات القرآن الكريم ممن فازوا بمراكز متقدمة فى فهم القرآن الكريم والمراجعة من خلال وضع آليات يتم تنفيذها بالتنسبق مع المديريات فى كافة المحافظات.

وأضاف أن إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى على المسابقة العالمية الثامنة والعشرين يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته وإحياء دولة التلاوة المصرية، مثمنا تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع المسابقة العالمية الثامنة والعشرين لحفظ للقرآن الكريم تحت رعايته، مؤكدا أن هذه الرعاية الكريمة هى إكرام لأهل القرآن الكريم ودعم عظيم للمسابقة.

وأوضح أن المسابقة تأتى فى إطار ريادة مصر فى خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطى المستنير، لافتا إلى إن المسابقة تتضمن فى الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - ( من الجنسين )، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 35 ) عامًا.

ويضم الفرع الثانى: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية (من الجنسين) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا، والفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 30 ) عامًا، والفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة – من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 12 ) عامًا.

وقال وزير الأوقاف، إن جوائز المسابقة وقيمتها مليون جنيه ومائة ألف جنيه، سيتم توزيعها على النحو التالى: الفرع الأول: الفائز الأول 180 ألف جنيه، والفائز الثانى 120 ألف جنيه، والفائز الثالث 100 ألف جنيه، أما جوائز الفرع الثانى 300 ألف جنيه وتوزع كالتالى: الفائز الأول 150 ألف جنيه ، والفائز الثانى 100 ألف جنيه ، والفائز الثالث 50 ألف جنيه.

كما تأتى جوائز الفرع الثالث 80 ألف جنيه وتوزع على النحو التالى: الفائز الأول 50 ألف جنيه ، والفائز الثانى 30 ألف جنيه ، أما جوائز الفرع الرابع 80 ألف جنيه وهى كالتالى: الفائز الأول 50 ألف جنيه، والفائز الثانى 30 ألف جنيه، أما جوائز فرع الأئمة: 50 ألف جنيه للفائز الأول ، وفرع الواعظات: 50 ألف جنيه للفائزة الأولى. إضافة إلى (140) ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة، ليصبح إجمالى قيمة الجوائز مليون ومائة ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.

ولفت إلى أن المشاركة فى المسابقة من خارج جمهورية مصر العربية كانت عبر الدعوات الرسمية التى أرسلتها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، أما المشاركة من داخل مصر فجاءت بعد الإعلان عنها.

وأوضح وزير الأوقاف، أن المتسابقين المشاركون من داخل جمهورية مصر العربية 18 متسابقا، والمشاركون من خارج جمهورية مصر العربية 48 متسابقا، والمشاركون من الطلاب الوافدين داخل جمهورية مصر العربية 8 متسابقين، أما المحكمون من خارج جمهورية مصر العربية 5 محكمين، والمحكمون من داخل جمهورية مصر العربية 7 محكمين.