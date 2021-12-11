اتحاد المصريين بالسعودية يكشف آخر شروط السفر لأداء العمرة

جدة - نرمين السيد - أعلن عادل حنفى، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، تفاصيل آخر شروط دخول المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة والصادرة عن وكالة شؤون العمرة التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية.





وأشار عادل حنفى، وفقا لبيان صحفى، إلى أن أول هذه الشروط، إذا كان القدوم من الدول المسموح القدوم منها بشكل مباشر والتى ليست من ضمنها مصر، فيوجد حالتين إذا كان القادمون من هذه الدول استكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية (فايزر - أسترازينيكا - مودرنا - جانسون) يمكنهم الدخول للمملكة دون اشتراط الحجر الصحى المؤسسى، أما إذا كان القادمون من تلك الدول استكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية (ساينوفارم - ساينوفاك - كوفاكسين) فيتم عمل لهم حجر صحى مؤسسى لمدة (3) أيام ثم تقديم شهادة فحص مخبرى (PCR) بعد (48) ساعة من تاريخ الحجر الصحى إذا كانت سلبية فسيتم دخولهم بعد اليوم الثالث مباشرة .



وقال: إذا كان القادمون لأداء مناسك العمرة من (جمهورية مصر العربية - جمهورية إندونيسيا - جمهورية الهند - جمهورية باكستان الإسلامية - جمهورية فيتنام الاشتراكية - جمهورية البرازيل الاتحادية) فيوجد ثلاث حالات أولها إذا كان القادمون يحملون شهادة موثقة تفيد بأنهم استكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية (فايزر- استرزينكا - مودرنا - جانسون) يسمح لهم بالدخول للمملكة دون اشتراط الحجر الصحى المؤسسى.

وفى الحالة الثانية إذا كان القادمون من تلك الدول استكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية (ساينوفارم - ساينوفاك - كوفاكسين) ومعهم شهادة موثقة بذلك، فسيتم عمل لهم حجر صحى مؤسسى لمدة (3) أيام مع تقديم شهادة فحص مخبرى (PCR) بعد (48) من تاريخ الحجر الصحى، إذا كانت النتيجة سلبية يسمح لهم بالدخول.

أما الحالة الثالثة وهى إذا كان القادمون من تلك الدول استكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية (استرزينيكا - فايزر - مودرنا - جانسون - ساينوفارم - ساينوفاك - كوفاكسين) ومعهم شهادات غير موثقة فسيحجرون حجر صحى مؤسسى لمدة (5) أيام على أن يتم تقديم شهادة فحص مخبرى (PCR) مرتين فى اليوم الأول من الوصول واليوم الخامس فإذا كانت النتيجتين سلبيتين فسيسمح لهم بأداء العمرة.

وأشار عادل حنفى إلى أنه، على جميع القادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة لابد من عمل مسحة (PCR) قبل دخول المملكة بمدة لا تزيد عن (72) ساعة، وأن تكون نتيجتها سلبية وأن تشمل رمز (QR)، وأيضاً يقصد بالشهادة الموثقة للقادمين من جميع الدول المذكورة أعلاه لأداء مناسك العمرة هى الشهادات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية والموثقة إلكترونياً بموجب رمز (QR)، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.