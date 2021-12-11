بالأرقام.. حجم إنجازات حياة كريمة بقرية نهطاى فى الغربية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المؤسسة، أن نهطاى قرية واحدة من ضمن 14 قرية بمركز زفتى مدرجة بالمبادرة.
ففى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تم رفع كفاءة محطة مياه الشرب، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 98% ومتبقى فقط أعمال بسيطة فى الدهانات والشكل العام للموقع.
أما فى قطاع الأبنية التعليمية، تم رفع كفاءة وتطوير مدرسة طلبة السايح للتعليم الأساسى، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 98% ومتبقى تجهيز الفناء، كما تم رفع كفاءة وتطوير مدرسة ش. أحمد نبيل عمارة الثانوية، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 40%، ورفع كفاءة وتطوير مدرسة ش.الجمل الابتدائية، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 95% ومتبقى دهانات وتجهيز الفناء، ورفع كفاءة وتطوير مدرسة ش.الحفناوى الابتدائية، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 95% يتبقى دهانات للمبنى.
وفى قطاع الرى والموارد المائية، تم تبطين ترعة العطف وتم الانتهاء تماما من تبطين الجزء المار بقرية نهطاى، وللترعة كاملة تم تبطين 3689م بنسبة إنجاز 30%.
وفى مجمعات الخدمات، تم إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 80% وجارى عمل التشطيبات النهائية، وإنشاء مجمع الخدمات الزراعى البيطرى، ووصلت نسبة الإنجاز بالمشروع إلى 60%.
وفيما يخص توصيل الغاز الطبيعى، تم توصيل خطوط الغاز للمنازل بنسبة إنجاز 98%.
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