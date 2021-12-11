مفتي الجمهورية: الله اختص مكه بالقرآن ومصر بالتلاوة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إننا في ضيافة الرحمن ومعية الله عز وجل وحفظه كتابه الكريم، لأننا اجتماعنا من أجل كتاب الله، القرآن الكريم هو الطريق إلى الله ولا نجاه بغيره أبدا.

وأضاف مفتي الجمهورية في كلمته بالمسابقة العالمية الثامنة والعشرون للقرآن الكريم، كتاب الله فيه ، إن الله سبحانه وتعالى قد اختص مكة بالقرآن الشريف ولكنه اختص مصرنا بتلاوة الكريم وقد كان له مكانة رفيعة في هذا الشأن، ووهب الله مصر مصر بقراء عندنا يقرؤون القرآن تشرف بهم البلاد مثل المنشاوي والحصري وعبد الباسط عبد الصمد ومصطفى إسماعيل، هؤلاء القراء أناروا القلوب إلى طريقا محمودا، حتى صارت كل من القراء العظام مدرسة مستقل في تلاوة القرآن".

واستشهد مفتي الجمهورية بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة"، مضيفا أن الريادة المصرية لا تقصر على الإذاعة المصرية ولا الحفظة فقط بل تم إنشاء كلية للقرآن الكريم بجامعة الأزهر، لتفسير القرآن حفظا ومعنى، كما صدرت مصر علوم القرآن ومعارفه إلي بلاد العالم أجمع.

وتابع مفتي الجمهورية، :"اذا كانت مصر اهتمت من قديم الزمان بالقرآن معني وفهمنا فأخذ المصريين القرآن نبراسا لتشريعتهم ولم تنحرف مصر أبدا عن منهج القرآن الكريم، مؤكدا أن القرآن الكريم حصن مصر وآمنها وأمانها والخوارج هم الذين يرددون غير ذلك".