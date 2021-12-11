165 طالب بمعسكر الخدمة العامة بكلية التربية الرياضية سوهاج بحياة كريمة

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وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وقال أن المعسكر تنظمه كلية التربية الرياضية لطلاب الفرقة الأولى فى الفترة من ١٢ نوفمبر حتي ٢٤ ديسمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن طلاب الفوج الثالث اتجهوا لتنفيذ القافلة الرياضية الثالثة بالمدينة الجامعية ومقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، والقيام بأعمال الخدمة العامة والتشجير، مشيداً بمجهود الطلاب في تقديم المساعدة وخدمة المجتمع، ومؤكداَ على أهمية تلك المعسكرات لاكتساب المهارات وثقل وتكوين الشخصية، بالإضافة إلى تعزيز قيم حب العمل التطوعي ومساعدة الآخرين.

معسكر الخدمة العامة بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعسكر الطلابي يشارك فيه ٤٩٠ متدرب من الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، حيث تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ثلاث أفواج وينفذ المعسكر كل يوم جمعة خلال الفترة المحددة للمعسكر ومدة كل فوج ثلاثة أيام، موضحاً أن الفوج الأول للمعسكر تم تنفيذه يومي ١٢و١٩ نوفمبر، والفوج الثاني تم تنفيذه يومي ٢٦ نوفمبر و٣ ديسمبر، أما الفوج الثالث نفذ يوم ١٠ ديسمبر واليوم الثاني سينفذ يوم ١٧ ديسمبر، إلى جانب يوم ٢٤ ديسمبر لجميع الأفواج الثلاثة.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، أن الفاعليات بدأت صباحاً بطابور تمام المعسكر على أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات، ثم انطلق الفوج الثالث من المعسكر والذي يشارك به ١٦٥ متدرب من الفرقة الأولى، للقيام بأعمال الخدمة العامة والتشجير، حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين، مجموعة بملاعب المدينة الجامعية للطالبات لأعمال الخدمة العامة، والمجموعة الثانية بالجامعة الجديدة، والتي نفذت أعمال الخدمة العامة لملاعب الكلية والمدرجات وأعمال التشجير حول الملاعب بالجامعة الجديدة.

وأشار الدكتور ممدوح محمد السيد المشرف على وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر، إلى أن تنظيم هذا المعسكر يأتي إيماناََ بأهمية ودور الكلية في حث طلابها على تقديم المساعدة ومد يد العون لخدمة المجتمع الخارجي، لافتاً إلى أن فعاليات المعسكر تُنفذ بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الشباب والرياضة .

وأوضح الدكتور يحيي ثابت المدير التنفيذي للمعسكر، أن معسكر القوافل الرياضية لطلاب الفرقة الأولى يأتي تحت شعار "حياة كريمة"، مضيفاً أنه تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ثلاث أفواج، وتستمر فعاليات كل فوج على مدار أسبوعين.